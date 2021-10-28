Минфин оценил уровень госдолга регионов России

Государственный долг регионов находится на безопасном уровне, долг составляет 2,6 трлн рублей, сообщил первый замминистра финансов РФ Леонид Горнин.

Слова замглавы министерства приводятся в материалах Счетной палаты. Указывается, что госдолг «составляет около 26% от налоговых и неналоговых доходов регионов». В целом по РФ долг несколько сократился – в частности, на 243 млрд рублей, или на 18% с начала года «по рыночным заимствованиям». В двух регионах госдолг превышает 100%, но «ситуация регулируется, руководство проводит ответственную долговую политику для сокращения объема госдолга», передает ТАСС.

Как сообщил Горнин, регионы имеют достаточно высокий уровень сбалансированности бюджета. По данным на начало октября, темп роста их доходов составил 26%, «прирост уровня доходов наблюдается у большинства регионов». Если сравнивать с 2019 годом, прирост «в целом составляет 20%».

Горнин призвал укреплять налоговую базу регионов. Для снижения долговой нагрузки решено провести в 2021 году реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным регионам в декабре. Также 29 субъектов получат около 322 млрд рублей бюджетных кредитов на замещение рыночной задолженности. Горнин отметил, что «рыночный долг регионов и муниципалитетов не может превышать 25% объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета», он должен «расти только пропорционально росту собственных доходов».

В материалах Счетной палаты также говорится, что мероприятия по преодолению последствий коронавируса в 2020 году обошлись российским регионам почти в 1,1 трлн рублей, при этом в зависимости от субъекта такие расходы в расчете на одного человека существенно различались, наибольший их объем зафиксирован в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах и Москве. Наименьший объем расходов отмечен в Ярославской и Тамбовской областях, передает РИА «Новости».

На днях президент РФ Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год, принятый Госдумой 19 октября и одобренный Советом Федерации 20 октября.