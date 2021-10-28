 

Контрразведка Франции сорвала попытку госпереворота

28.10.2021, 1:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ 2021 году контрразведка Франции предотвратила попытку госпереворота, который планировал бывший депутат партии «Демократическое движение» Реми Дайе, сообщают СМИ.

Дайе был арестован в октябре по подозрению в организации нападений на центры вакцинации. Выяснилось, что он создал «террористическое сообщество» с разветвленной сетью филиалов по всей Франции, в котором состояли действующие и отставные силовики. Обвинения предъявлены 12 заговорщикам, передает ТАСС со ссылкой на Parisien.

Кроме того, Дайе координировать диверсии против вышек 5G, операции по запугиванию журналистов, а также в 2020 году скрывался от французских следователей в Малайзии в связи с подозрениями в организации похищения восьмилетней девочки. В 2021 году он разослал парламентариям электронное сообщение, в котором заявил, что «республика больше не является доминирующей идеей», а «свержение (власти) народом неизбежно», причем это «вопрос нескольких недель». Лишь один депутат подал заявление в прокуратуру, которое привело к началу расследования.

Утверждается, что тогда у Дайе было уже несколько сотен сторонников, которые участвовали в различных протестах, включая акции «желтых жилетов». Следствие считает это «тренировкой» перед настоящим захватом СМИ в ходе предполагаемого переворота.

Издание пишет, что в решающий день Дайе и его сторонники хотели собрать отряды единомышленников со всей страны в Париже, оснастив их полицейскими щитами и самодельной взрывчаткой, спровоцировать полицию применить оружие. Второй этап «операции Лазурь», как ее называли заговорщики, предполагал захват Елисейского дворца и силовых ведомств, а также какого-либо телеканала. Сам Дайе оспаривает любые обвинения в терроризме. Его защита утверждает, что он «призывал из Малайзии к мирному и народному свержению существующей политической системы в рамках осуществления своей свободы выражения мнений и совести».



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