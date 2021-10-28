«Отстаём от китайцев и русских» — глава Raytheon рассказал CNBC о ситуации с гиперзвуковыми технологиями в США

В эфире CNBC руководитель Raytheon Грег Хейс высоко оценил недавнее испытание сверхзвуковой американской ракеты, к созданию которой была причастна его компания. В то же время бизнесмен признался, что его стране необходимо сокращать существующий разрыв с Китаем и Россией в развитии этих технологий.

Вы посвятили первый абзац вашего пресс-релиза, это примерно четыре строки, большому спросу на продукцию и хорошим результатам компании. После этого вы сразу же переходите к теме, которая, должно быть, имеет для вас большое значение. Мне пришлось уточнить, о чём идёт речь, и после этого я ахнул от удивления.

В общем, гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ГПВРД. — ИноТВ) — это сверхзвуковой двигатель, который приводится в движение поглощением воздуха. Он способен набирать скорость, которая превышает скорость звука, поэтому эта штуковина может преодолевать расстояния гораздо быстрее.

Он называется «воздушно-реактивным», потому что, как я полагаю, для ракетного топлива нужен окислитель, а в этом устройстве его нет. Оно находится достаточно низко в атмосфере, чтобы получить окислитель из воздуха, поэтому называется «воздушно-реактивным». И, должно быть, речь идёт о невероятной технологии, о скорости в пять раз выше скорости звука.

ГРЕГ ХЕЙС, руководитель компании Raytheon: Верно. Это первая успешная демонстрация системы гиперзвукового оружия. Нам посчастливилось сотрудничать с Northrop в этом проекте с ГПВРД. И вы сказали совершенно правильно. Прелесть гиперзвуковых двигателей в следующем: они настолько быстро перемещаются в атмосфере, что им не нужно запускать компрессор для сжатия воздуха и воспламенения. Воздух сжимается благодаря скорости самого транспортного средства, и оно само обеспечивает свою работу.

Так что это невероятная технология. Она не нова, но это первая её успешная демонстрация здесь, в США. Но мне стоит сказать вам, Джо, что мы отстаём. Мы отстаём от китайцев, мы отстаём от русских. И я думаю, что это отличный первый шаг, но над гиперзвуком предстоит ещё много работы как в вопросах нападения, так и, что более важно, в вопросах обороны.

Несколько месяцев или даже, если я правильно помню, недель назад наделало много шума известие из Китая (о запуске сверхзвукового аппарата. — ИноТВ). Он достиг орбит, не так ли? О насколько большом разрыве, который нам необходимо сократить, идёт речь?

ГРЕГ ХЕЙС: Что же, в статье Financial Times говорилось о запуске китайского так называемого гиперзвукового планирующего летательного аппарата. Он запускается на низкую околоземную орбиту и быстро перемещается по атмосфере. Согласно сообщениям, его скорость достигала примерно 22 тысяч миль в час — это поразительное значение!

Опять же, я не могу давать конкретные комментарии об этом аппарате. Я полагаю, информация (о гиперзвуковом проекте КНР. — ИноТВ) всё ещё засекречена. Но очевидно, что речь идёт о технологии, в которой китайцы сегодня обладают преимуществом.

Дата выхода в эфир 26 октября 2021 года.