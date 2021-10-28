 

Оккупанты обстреляли жилые дома в Трехизбенке Луганской области

28.10.2021, 1:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Обстрел произошел в 16.20.

“Оккупационные войска РФ в очередной раз применили запрещенную Минскими договоренностями артиллерию крупного калибра. По населенному пункту Трехизбенка было выпущено около 20 снарядов, повреждены пять частных домов. В результате обстрела возникли очаги пожара, которые, к счастью, были быстро ликвидированы подразделением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Также повреждена линия электропередач, сейчас ведутся восстановительные работы”, – говорится в сообщении.

Жертв среди мирного населения нет, добавили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/Shchastye.city.territorial.community/posts/206680184938426

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.03 / Посольство рассказало об экстренной посадке вертолета в ЦАР

11.08 / «Мне публично сделают укол» — Дутерте вызвался на себе испытать российскую вакцину

05.10 / На петербургского врача завели дело за нападение на женщину

09.10 / Вести – борщ как культурное наследие — Украина представит рецепт блюда ЮНЕСКО

22.05 / Ученые пояснили, что телевизор опасен не только для остроты зрения

18.09 / Китайская компания представила первый в мире лазерный телевизор с выдвижным экраном

05.10 / НКО обяжут отчитываться о собранных пожертвованиях

27.08 / За незаконную коллекторскую деятельность предложили лишать свободы на срок до 12 лет

30.08 / Суд подтвердил выводы ФАС о незаконных действиях Booking.com

03.10 / В РФ раскупили рекордное количество iPhone тринадцатого поколения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика