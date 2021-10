“Репортеры без границ” призвали правительство Грузии объяснить, почему Гордона не пустили в страну

“Украинскому журналисту Дмитрию Гордону было отказано во въезде на территорию Грузии без объяснения причин. Он планировал взять интервью у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку в тюрьме. “Репортеры без границ” призывают правительство Грузии прояснить причины и уважать право журналиста выполнять свои обязанности”, – отмечается в сообщении.

Ukrainian journalist @dmitry_gordon was denied to enter #Georgia without explanation. He planned to interview hunger-striking former President #Saakashvili in prison. @RSF_inter calls on the @GovernmentGeo to clarify the reasons & to respect his right to carry out his duty. pic.twitter.com/UzKJSaLYgp

— RSF in English (@RSF_en) October 27, 2021

Гордон прибыл в Тбилиси 27 октября днем, но его не пропустили на территорию страны. По словам журналиста, в аэропорту у него забрали документы и попросили подождать. Проверка продолжалась около часа, после чего журналисту объявили, что въезд в Грузию ему запрещен. Причин произошедшего ему не объяснили.

По словам журналиста, он хотел встретиться с Саакашвили в тюрьме, о чем предупреждал МИД Украины.

Гордон неоднократно делал заявления в поддержку Саакашвили, который находится под арестом в Грузии с начала октября.

1 октября журналист записал видеообращение по поводу задержания Саакашвили. В нем он призвал президента Украины Владимира Зеленского добиваться освобождения экс-президента Грузии, у которого есть украинское гражданство.

Кроме Гордона, в Грузию также не пустили главу офиса Саакашвили в Украине Марию Барабаш.

Накануне, 26 октября в Грузию не пустили украинского адвоката Саакашвили Евгения Грушовца.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину.

“Репортеры без границ” – международная неправительственная организация, которая борется против цензуры и за освобождение журналистов, находящихся в заключении из-за своей профессиональной деятельности. Миссия организации, заявленная на ее сайте – “Защита свободы прессы, журналистов и сетян во всем мире”. Основана в 1985 году.

