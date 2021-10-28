 

Антидепрессант снижает риск госпитализации и смерти при COVID-19

28.10.2021, 1:06, Разное
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Флувоксамин – антидепрессант из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Он обладает противовоспалительным эффектом, поэтому в 2020 году ученые решили проверить, способен ли препарат улучшать прогноз для пациентов с COVID-19.

Ранее два небольших исследования показали, что назначение флувоксамина может снизить риск ухудшения состояния у амбулаторных пациентов с COVID-19. Однако в руководстве по лечению коронавирусой инфекции Национальных институтов здоровья США указано, что доказательств эффективности лекарства недостаточно. Этот препарат пока не упоминается в российских рекомендациях.

Новая работа – анализ данных исследования TOGETHER, в котором 741 пациент получал флуоксамин, и 756 – плацебо. Участники исследования начинали лечение COVID-19 дома. Лекарства или плацебо им давали в течение 10 дней дважды в сутки после лабораторного подтверждения диагноза.

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Ученых интересовало состояние участников исследования на 28 день после начала болезни. В группе флувоксамина 79 (10,6 %) из них потребовалась госпитализация или специализированная помощь длительностью более 6 часов. Среди тех, кто получал плацебо, такое лечение было необходимо 119 (15,7 %) пациентам.

Авторы исследования подсчитали, что относительный риск госпитализации при приеме антидепрессаната на ранних стадиях болезни был ниже на 32%. В группе флувоксамина не умер ни один пациент, среди получающих плацебо было 12 смертей.

Ученые отмечают, что исследованные ими антидепрессанты сравнительно дешевы и просты в применении. Они считают, что полученные данные могут привести к изменениям в текущих руководствах по лечению COVID-19.

В редакционном комментарии в The Lancet Planetatry Health Отавио Бервангер (Otavio Berwanger) из Больницы Альберта Эйнштейна в Сан-Пауло отметил, что некоторые вопросы, касающиеся безопасности и эффективности флувоксамина при COVID-19 остаются открытыми. Он указал, что нужно уточнить, как этот препарат сочетается с другими методами лечения и какова оптимальная схема назначения антидепрессанта.  



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