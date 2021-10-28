Протекционизм убивает?

К чему приводит регулирование цен — на примере российского рынка лекарств.

В последнее время все чаще звучат призывы к регулированию цен на социально значимые товары и продукты. Прошлой зимой президент и правительство призвали к ограничению цен на подсолнечное масло и сахар. 14 октября премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать новые, долгосрочные меры по сдерживанию цен на продукты. В Белоруссии ограничили цены на ряд социально значимых товаров.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России, пожалуй, самые жесткие ценовые ограничения сейчас действуют на рынке лекарств — на протяжении последнего десятилетия государство устанавливает предельные цены на медикаменты из так называемого списка ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты). Посыл чиновников понятен — ограничение цен должно сделать товар доступнее для населения и заодно помочь (как в случае с ЖНВЛП) сократить расходы бюджета.

Однако так ли это на самом деле? Что говорят нам об этом экономическая теория и данные?

Экономическая теория говорит нам, что на конкурентных рынках ограничение цен приводит к дефициту товаров. Однако если рынок не конкурентный (монопольный или олигопольный), то регулирование может быть полезным: оно может увеличить доступность товара для потребителей и повысить общественное благосостояние. Именно этим аргументом пользуются чиновники в публичном пространстве.

При этом следует отметить одно, но очень большое «но»:

регулирование может быть полезно, но только в умеренных дозах. Чрезмерное увлечение ограничительными мерами может привести к дефициту даже на монопольных или олигопольных рынках,

если установленная государством верхняя цена окажется ниже издержек фирм: они уйдут с рынка, не желая работать себе в убыток.

Кроме того, иностранные фирмы, например, сделавшие новый продукт или разработавшие новое эффективное лекарство, откажутся поставлять его в страну, где действует ценовое регулирование, из опасений, что после прохождения дорогостоящей процедуры лицензирования они не смогут окупить свои затраты при установлении государством верхней предельной цены.

Ценовое регулирование зачастую приводит к ухудшению качества товаров на рынке, так как фирмы сокращают свои издержки, чтобы попасть в установленный ценовой диапазон. Делают они это, как правило, выбирая более дешевые и менее качественные комплектующие или ингредиенты или упрощая (с потерей качества) производственный процесс (например, отказываясь от необходимых испытаний продукции). И это далеко не весь список возможных негативных последствий.

Как предельные цены влияют на рынок лекарственных препаратов в России?

Рынок лекарственных препаратов — это жизненно важный рынок как для россиян, так и для жителей любой другой страны. Он создает огромные экстерналии в экономике и обществе, так как непосредственно влияет на здоровье людей: есть множество болезненных примеров крайне дорогостоящих препаратов (при этом с достаточно маленькой стоимостью производства), которые могли бы спасти множество жизней. Так что на этом рынке кажется очень логичным вводить ценовые ограничения, которые давали бы возможность приобретать конкретный препарат большему числу людей и тем самым спасать те самые жизни.

Политики во многих странах мира пытаются влиять на этот рынок и добиваться ограничения цен путем либо их регулирования, либо стимулирования местной промышленности, которая позволит заменить дорогие иностранные препараты на более дешевые аналоги (дженерики и биосимиляры).

Россия тоже пошла этим путем.

С 2011 года был установлен верхний лимит цен для огромного списка лекарств, в том числе импортных. С тех пор эти цены, зафиксированные в рублях, не менялись, хотя прошло уже 11 лет.

Учитывая, что инфляция за этот период составила порядка 200%, это означает, что цены в реальном выражении, как и в долларовом эквиваленте, упали в два раза! Очевидно, это огромный шок для всего рынка, для местных и особенно иностранных производителей. Предприятия, как правило, используют иностранные ингредиенты для своих лекарств, и их стоимость в долларовом эквиваленте, скорее всего, выросла за прошедшее десятилетие.

Тем временем в прессе мы регулярно встречаем сообщения о дефиците препаратов, цены на которые попали под госрегулирование, а также заявления медиков о низком качестве российских аналогов. В нашем совместном исследовании мы провели анализ политики ценового регулирования, а также недавних протекционистских мер на рынке лекарств и обнаружили, что они действительно привели к дефициту. Более того, мы увидели очень важный и печальный результат — эффект этого регулирования уже сказывается на здоровье и жизнях граждан.

В исследовании мы выделили перечень болезней, лекарства от которых попали под ценовое регулирование (и протекционистскую политику), и проанализировали динамику смертности от них. Среди этих болезней, например, лейкемия и диабет. Данные показывают, что смертность от этой группы заболеваний после 2012 года, то есть момента введения регулирования, стала расти.

Это тот самый печальный итог, который подтверждает, что плохое регулирование может давать очень негативный экономический результат, неприемлемый для общества.

В то же время смертность от болезней, лекарства от которых не попали под ценовое регулирование, имела тенденцию к сокращению. Это в целом соответствовало тренду на рост продолжительности жизни, который наблюдался в стране с 2000-х гг.

Значит ли это, что мы должны немедленно все отменить? Однозначного ответа на этот вопрос у нас нет. Регулирование и протекционистская политика — в умеренных дозах — действительно могут помочь, и есть не единичные примеры того, что в этой сфере они могут быть эффективны. Например, так произошло с лекарствами в Великобритании. Но что мы точно должны сделать — так это серьезно скорректировать текущую политику не только на этом критически важном для всех россиян рынке, но и в других секторах (например, на рынке продовольственных товаров).

Маргарита Хван,

аспирантка Университета Южной Калифорнии

Евгений Яковлев,

профессор РЭШ

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