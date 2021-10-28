 

Глава «Соллерс Форд» рассказал об электрической вариации Ford Transit

28.10.2021, 0:54, Новости дня
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Руководитель Ford в РФ раскрыл некоторые подробности о новом электрическом фургоне Ford Transit.

Известно, что данная модель имеет продвинутые технические параметры, обеспеченные улучшенной производительностью. Вместе с тем новая модель пока не производится. Выпуск электрического фургона планируют в автономном формате. Вместе с тем появление модели Ford Transit с электромотором является частью глобальной стратегии известного бренда.

Следует отметить, что за счет появления электрического фургона Ford Transit удастся существенно увеличить популярности данной модели. Кроме того, в компании пока не называют никаких подробностей относительно появления данного автомобиля Ford Transit.



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