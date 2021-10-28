 

Украинское СМИ объяснило взломом публикацию слов министра обороны об атаке Bayraktar в Донбассе

28.10.2021, 0:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУкраинский портал «Диалог.UA» заявил, что публикация со словами министра обороны Украины Андрея Тарана, якобы опровергнувшего информацию о применении в Донбассе турецких беспилотников Bayraktar – фейк, издание утверждает, что его взломали ради этой публикации.

«Украина еще ни разу не использовала в конфликте на востоке Украины ударные беспилотники Bayraktar… Видео, которое распространяется в СМИ, – фейк пророссийских наемников. На видеозаписи четко видно, что сработал заранее заложенный инженерный заряд, а не боеприпас беспилотника… С помощью подобных видео российская сторона в очередной раз пытается обвинить Украину в нарушении Минских соглашений и эскалации конфликта», – говорилось в публикации якобы от лица министра, передает «Коммерсант».

Вечером «Диалог.UA» сообщил, что подвергся взлому.

«Никаких опровержений от Тарана НЕ БЫЛО! Важно уточнить, что первыми внимание на фейк обратили сепаратистские ресурсы Донбасса… Очевидно, использование военными Украины на Донбассе «Байрактаров» стало болезненным ударом для оккупантов. Взлом нашего сайта для публикации фейка – тому подтверждение», – говорится в заявлении портала.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки турецких беспилотников Bayraktar TB2 на Украину, вероятно, приведут к дестабилизации ситуации в Донбассе. 

Напомним, накануне вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили в Донбассе турецкие ударные беспилотники Bayraktar. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка. Кроме того, во вторник ВСУ повредили газопровод шахты имени Засядько в Донецке. Помимо этого, в результате обстрела ВСУ более 1 тыс. абонентов Горловки лишились электроснабжения, без тепла остались 67 жилых домов, два общежития, два детских сада и школа.

Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник заявил, что ВСУ показательно нарушили Минские соглашения боевым применением в Донбассе турецкого беспилотника Bayraktar. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия проверяет данные о применении Украиной турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе. 



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