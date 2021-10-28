 

«Интер РАО» собралась спасти Казахстан от вызванного майнерами энергодефицита

28.10.2021, 0:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссийская энергетическая компания «Интер РАО» рассматривает возможность коммерческих поставок электроэнергии в Казахстан, сообщил врио главы блока трейдинга «Интер РАО» Александра Панина.

Панина сказала, что обсуждается «возможность коммерческой поставки российской электроэнергии в Казахстан в ноябре». Компания «в ноябре-декабре начнет активно ее предлагать на рынке Казахстана», передает ТАСС.

Обсуждение ведется на фоне прогнозируемого энергодефицита в Казахстане из-за недофинансирования традиционной генерации и пониженного тарифа для определенных категорий потребителей. В результате в Казахстане сильно увеличилось число майнеров криптовалюты, а энергосистема оказалась не готова к резкому скачку спроса.

Как свидетельствуют неофициальные прогнозы, дефицит зимой может составить 600 МВт, а в дальнейшем вырасти до 1 ГВт. Панина отметила, что «в идеальном сценарии» «Интер РАО» могла бы поставить порядка 600 МВт электроэнергии. «Схема поставок в настоящее время прорабатывается», – говорится в сообщении.

Напомним, единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ «Интер РАО» за девять месяцев 2021 года увеличил экспорт в 1,8 раза по отношению к аналогичному периоду 2020 года – до 15,619 млрд кВт.ч, что стало рекордным показателем за последние десять лет.



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