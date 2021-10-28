Берлин заявил о попытках иностранного вмешательства в выборы в Бундестаг

Зафиксированы отдельные попытки иностранного вмешательства в выборы в Бундестаг, сообщил глава контрразведки Германии Томас Хальденванг.

Хальденванг сказал, что перед выборами произошли «случаи массовых информационных атак на отдельных кандидатов». Сильнее всего, по его словам, от атак с использованием дезинформации пострадала претендент в канцлеры от немецкой партии «Союз-90/«Зеленые» Анналена Бербок. Также «часто становился объектом подобных нападок» Армин Лашет – кандидат от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. При этом «нельзя даже сказать, что была кампания» против кандидата от социал-демократов Олафа Шольца.

Хальденванг сказал, что подобные атаки часто направлены «против политиков, активно защищающих позиции, которые не близки противникам». В частности, как сообщил глава контрразведки Германии, это относится к Бербок и Лашету. Однако он не стал указывать, кто мог стоять за атаками, передает ТАСС.

Он заверил, что немецкие спецслужбы «в значительной степени предотвратили данные атаки из-за рубежа», а в случае нападений «проинформировали всех без исключения пострадавших». Ведомство было готово к попыткам иностранного влияния. По версии Хальденванга, подобным «гибридным угрозам» подвергались Франция, Польша, страны Балтии и США.