 

Берлин заявил о попытках иностранного вмешательства в выборы в Бундестаг

28.10.2021, 0:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗафиксированы отдельные попытки иностранного вмешательства в выборы в Бундестаг, сообщил глава контрразведки Германии Томас Хальденванг.

Хальденванг сказал, что перед выборами произошли «случаи массовых информационных атак на отдельных кандидатов». Сильнее всего, по его словам, от атак с использованием дезинформации пострадала претендент в канцлеры от немецкой партии «Союз-90/«Зеленые» Анналена Бербок. Также «часто становился объектом подобных нападок» Армин Лашет – кандидат от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. При этом «нельзя даже сказать, что была кампания» против кандидата от социал-демократов Олафа Шольца.

Хальденванг сказал, что подобные атаки часто направлены «против политиков, активно защищающих позиции, которые не близки противникам». В частности, как сообщил глава контрразведки Германии, это относится к Бербок и Лашету. Однако он не стал указывать, кто мог стоять за атаками, передает ТАСС.

Он заверил, что немецкие спецслужбы «в значительной степени предотвратили данные атаки из-за рубежа», а в случае нападений «проинформировали всех без исключения пострадавших». Ведомство было готово к попыткам иностранного влияния. По версии Хальденванга, подобным «гибридным угрозам» подвергались Франция, Польша, страны Балтии и США.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.11 / В Израиле нашли применение б/у маскам

13.08 / Представители стран ЕС в Минске возложили цветы на месте гибели участника протестов

12.08 / В Чернобыльской зоне восстановят автовокзал, кафе и многоэтажку. На них выделили 30 млн грн

24.07 / Глава ВОЗ ответил на обвинения Помпео в сотрудничестве с Китаем

02.03 / В Нацсовете по телерадиовещанию заявили, что СБУ предупредила их об угрозах вещания “Першого незалежного”

12.12 / Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гафта

05.08 / “Нам не нужно делать выбор”. В Белом доме ответили на призыв ВОЗ отказаться от третьей дозы вакцин против COVID-19

18.07 / В Германии разрушено 600 км ж/д путей

08.10 / МИД призвал россиян тщательно планировать поездки за рубеж

03.09 / Из-за пандемии США объявляют мораторий на выселения — но это грозит волной дефолтов по ипотекам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика