Корреспондент – антидопинговое агентство Украины уличили в манипулировании с пробами

Всемирное антидопинговое агентство провело операцию «Геркулес» и выявило нарушения со стороны Украины. Как пишет «Корреспондент», эксперты обнаружили случаи уведомления спортсменов о сборе допинг-проб, а также нашли путаницу в отчётах о соревновательных и внесоревновательных пробах.



Reuters

Согласно отчёту Всемирного антидопингового агентства, Украина манипулировала с допингом. Как пишет «Корреспондент», нарушения были выявлены со стороны Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ).

Для разоблачения WADA провела операцию «Геркулес», которая началась в 2019 году. Она показала систематические нарушения со стороны Украины с 2012 года. Именно тогда были обнаружены первые случаи уведомления спортсменов о сборе допинг-проб.

«Имеются убедительные и подтверждённые сведения о том, что НАДЦУ связывался со спортсменами или их тренерами, чтобы уведомить о предстоящем тестировании на следующий день. Собранные данные говорят о том, что эта практика могла использоваться перед важными международными соревнованиями. Зафиксированы случаи, при которых вся национальная команда по отдельно взятому виду спорта присутствовала в НАДЦУ для тестирования», — заявил глава департамента расследований WADA Гюнтер Янгер.