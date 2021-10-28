 

Корреспондент – антидопинговое агентство Украины уличили в манипулировании с пробами

28.10.2021, 0:36, Новости дня
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Всемирное антидопинговое агентство провело операцию «Геркулес» и выявило нарушения со стороны Украины. Как пишет «Корреспондент», эксперты обнаружили случаи уведомления спортсменов о сборе допинг-проб, а также нашли путаницу в отчётах о соревновательных и внесоревновательных пробах.


Reuters

Согласно отчёту Всемирного антидопингового агентства, Украина манипулировала с допингом. Как пишет «Корреспондент», нарушения были выявлены со стороны Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ).

Для разоблачения WADA провела операцию «Геркулес», которая началась в 2019 году. Она показала систематические нарушения со стороны Украины с 2012 года. Именно тогда были обнаружены первые случаи уведомления спортсменов о сборе допинг-проб.

«Имеются убедительные и подтверждённые сведения о том, что НАДЦУ связывался со спортсменами или их тренерами, чтобы уведомить о предстоящем тестировании на следующий день. Собранные данные говорят о том, что эта практика могла использоваться перед важными международными соревнованиями. Зафиксированы случаи, при которых вся национальная команда по отдельно взятому виду спорта присутствовала в НАДЦУ для тестирования», — заявил глава департамента расследований WADA Гюнтер Янгер.



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