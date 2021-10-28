Ведущий Fox News назвал Обаму «бессердечным чудовищем» за высказывание об изнасиловании школьницы

Родители в штате Вирджиния возмущены изнасилованием девочки школьником-трансгендером в женском туалете, передаёт Fox News. Эту историю прокомментировал Барак Обама незадолго до того, как суд признал школьника виновным. Экс-президент посетовал на «фальшивое негодование правых» и назвал происходящее «культурной войной».

Мальчик, одетый как девочка, обвиняется в изнасиловании настоящей девочки в школьной уборной в округе Лаудон, Вирджиния. По всей видимости, судья только что признал этого мальчика виновным. Скотт Смит — отец девочки, заявивший о её изнасиловании, — заявил, что планирует в связи с этим подать иск против школьной системы. И мы ждём этого с нетерпением.

На недавнем собрании комитета по школьному образованию инспектор школ округа Лаудон, человек по имени Скотт Зиглер, заявил: «У нас не зафиксировано никаких случаев нападений в наших уборных». Потому что им, конечно же, недосуг фиксировать. Как это соотносится с их программой социальной справедливости? Никак! Есть ли нам дело до учащихся? Никакого!

И сегодня школьники округа Лаудон ушли с уроков на акции протеста.

Люк Розиак из Daily Wire был первым, кто рассказал эту историю. И за это он заслуживает признания. Сегодня мы обсудим с ним последние события. Большое спасибо, что нашли для нас время, Люк! Всё в этой истории мерзко. Расскажите нам, как обстоят дела сегодня.

ЛЮК РОЗИАК, The Daily Wire: Вчера суд признал этого ребёнка виновным в обоих нападениях. Первое произошло в уборной, в данном случае его признали виновным в изнасиловании. А во второй раз… Школа никому не сообщила о происшедшем, его перевели в другую школу, и 6 октября его арестовали. Я первым рассказал эту новость в вашей программе и на Daily Wire пару недель назад, и большинство СМИ её, в целом, проигнорировали: по их словам, история была ничем не подкреплена.

Два дня назад Барак Обама упомянул это, когда агитировал за (кандидата в губернаторы штата Вирджиния. — ИноТВ) Терри Маколиффа, назвав это «фальшивым негодованием правых». Вчера всё было доказано в суде. В том числе экстравагантная подробность: тот факт, что этот мальчик носил юбку, — на самом деле центральный довод его защиты. Он утверждает, что зацепился часами за свою юбку, когда был в уборной, и это привело к неумышленному сексуальному контакту.



Итак, Барак Обама — бессердечное чудовище, и я рад, что теперь это всем очевидно — охарактеризовал изнасилование ребёнка как «фальшивое негодование правых»?

ЛЮК РОЗИАК: Он говорил о мобилизации родителей в Вирджинии. По сути, он заявляет, что всё это лишь культурная война.

Прежде всего, для меня никогда не было важно, что речь идёт о трансгендере. Важнее здесь то, что у школьных округов приоритеты совсем не такие, как у родителей. И здесь Терри Маколифф выразился очень точно, когда сказал, что, по его мнению, родители не должны указывать школам, что преподавать. Примерно то же самое на этой неделе заявил глава профсоюза учителей.

Итак, вопрос в том, какую роль в школьном образовании должны играть родители. И демократы, похоже, думают, что такой роли нет. Мол, эти дети — наши, мы воспитаем их в наших государственных школах. Проблема в том, что главный пример, на который ссылалось антиродительское движение, оказался полным фейком. Этот мужчина, которого арестовали… На вид это человек рабочей профессии, он разозлился на собрании комитета по школьному образованию, они решили, что он мракобес, может быть, против масок… На видеозаписи, которая всё это время была в распоряжении СМИ, в самом конце, когда его утаскивают в наручниках, слышно, как его жена кричит: «Мою дочь изнасиловали в школе, это было!» Но никто не спросил этого человека, почему он взбешён.

Мы также выяснили на этой неделе, что Белый дом помогал Национальной ассоциации по школьному образованию с написанием письма, в котором этого человека и других родителей назвали «внутренними террористами». Это письмо Минюст потом использовал, чтобы обосновать привлечение ФБР.

Да. То есть вашу дочь насилуют в школьной уборной, школа не реагирует и даже не фиксирует случай изнасилования, а потом президент и Минюст осуждают вас как внутреннего террориста за то, что вы посмели пожаловаться. Из этого действительно всё ясно. И мы бы не знали этого, если бы не ваша журналистская работа, Люк Розиак! Спасибо!



ЛЮК РОЗИАК: Вам спасибо.

Дата выхода в эфир 26 октября 2021 года.