Сытник рассказал, сколько поступило в НАБУ заявлений о получении нардепами “денег в конвертах”

Главу НАБУ спросили, реагирует ли бюро на сообщения в СМИ по поводу получения нардепами так называемых доплат “в конвертах”.

“Конечно, есть такие обращения. Количество заявлений – более десятка”, – ответил Сытник.

По его словам, бюро реагирует на такие заявления согласно законодательству.

Контекст:

В октябре 2019 года СМИ сообщали, что нардепам от “Слуги народа” доплачивают по $5–50 тыс. в конвертах.

В ноябре о “зарплатах по $5 тыс. в конвертах” говорила исключенная из партии и фракции “Слуга народа” нардеп Анна Скороход. Она отмечала, что были зафиксированы случаи передачи конвертов с деньгами депутатам.

Скороход исключили вместе с нардепом Антоном Поляковым, позже они стали членами депутатской группы “За майбутнє”.

4 октября 2021 года Поляков в эфире телеканала “Украина 24” заявлял, что депутатам от “Слуги народа” раздавали деньги в туалете за поддержку закона об олигархах. Поляков скончался в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщала, что депутату стало плохо в такси.

Нардеп Людмила Буймистер, которую 19 октября исключили из парламентской фракции “Слуга народа”, заявила, что не получала “зарплаты в конвертах”, когда пребывала в составе депутатского объединения. “По другим неэтично комментировать”, – отметила депутат.

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