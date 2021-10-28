 

В Борисполе задержан разыскиваемый по подозрению в похищении человека, вымогательстве и грабеже – Офис генпрокурора

28.10.2021, 0:30, Новости дня
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По данным следствия, жители Полтавской области с целью завладения криптовалютой решили похитить гражданина.

“В апреле 2021 года в Киеве два человека силой затащили потерпевшего в автомобиль. Сначала они вывезли его в одно из сел в Киевской области и удерживали в арендованном доме. Угрожая физической расправой, злоумышленники получили доступ к электронным кошелькам мужчины и завладели криптовалютой на сумму $2,5 млн. Позже его вывезли в Полтавскую область и оставили в лесу, отобрав вещи и деньги”, – говорится в сообщении.

Подозреваемые были объявлены в розыск. Одного из них задержали в Борисполе после возвращения из-за границы, а место пребывания другого устанавливается.

Также следователи заблокировали счета, к которым подозреваемые получили доступ, чтобы помешать проводить какие-либо операции с электронными деньгами потерпевшего. Часть незаконно полученных фигурантами денег удалось вернуть.

Задержанного подозревают в незаконном лишении свободы или похищении человека, вымогательстве и грабеже (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса).


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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