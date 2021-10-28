 

Украина и Израиль в 2022 году намерены начать переговоры о зоне свободной торговли в сфере услуг – посол

28.10.2021, 0:30, Новости дня
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“В следующем году мы начнем переговоры о еще одном соглашении – о ЗСТ, которая будет касаться услуг. Об этом была достигнута договоренность во время визита нашего президента [Ицхака Герцога] в Украину. Это тоже очень важная сфера, потому что очень многие услуги Израиль получает в Украине, прежде всего, это касается сферы IT. И для Израиля сегодня Украина – это стратегическое направление в плане аутсорсинга наших услуг, более 40% аутсорсинга Израиля в области высоких технологий идет в Украину… Сейчас пока рано говорить, каких сфер будет касаться это соглашение, переговоры еще не начались. Скорее всего, это будет общее соглашение, которое будет касаться разных услуг в разных сферах”, – сказал он.

Посол отметил, что экономическое сотрудничество между странами “развивается в целом неплохо”.

“Хотя, к сожалению, в результате тех ограничений, которые были за последнее время из-за COVID, у нас несколько снизился объем торговли. Но есть надежда, что мы вернемся к прежним показателям и, может быть, даже их превысим. Прежде всего, благодаря тому, что у нас 1 января этого года вступил в силу договор о зоне свободной торговли, который снимает пошлины на довольно длинный список товаров, которые будут поставляться из Украины в Израиль и из Израиля в Украину”, – заявил Бродский.

Контекст:

Зона свободной торговли между Украиной и Израиле начала действовать с 1 января 2021 года.

С момента вступления в силу соглашения отменены ввозные пошлины для около 80% украинских промышленных товаров. Также благодаря отмене около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию станет возможным высокотехнологичный инвестиционный импорт, сообщали в Министерстве экономического развития и торговли Украины.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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