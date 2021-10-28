 

Кабмин Украины намерен направить 1 млрд грн на улучшение качества питьевой воды в 2022 году – Шмыгаль

28.10.2021, 0:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Значительный процент систем централизованного водоснабжения в регионах имеет изношенное состояние, что плохо влияет на качество воды. Ситуацию необходимо изменять, чтобы обеспечить жителей общин качественной питьевой водой в достаточном количестве”, – сказал он.

По словам премьера, ожидается, что ремонтные работы на втором Донецком водопроводе будут завершены в апреле 2022 года.

“Это улучшит качество услуг централизованного питьевого водоснабжения населению городов Краматорск, Дружковка, Константиновка и других населенных пунктов Славянского и Константиновского районов”, – заявили в Кабмине.

Контекст:

4 июня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины члены СНБО заслушали информацию о состоянии водных ресурсов государства и обеспечении населения качественной питьевой водой.

30 июня Кабмин утвердил программу “Питьевая вода Украины” на 2022–2026 годы и предложил Верховной Раде принять ее. На программу, которая рассчитана на 2022–2026 годы, планируют выделить 30 млрд грн, из них более 16 млрд грн – из государственного бюджета, заявлял министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Законопроект №5723 об этой программе внесли в Раду 2 июля. Профильный комитет 22 октября рекомендовал (.docx) парламенту принять его за основу.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.07 / “Принято с особым цинизмом”. Офис президента прокомментировал решение Верховного Суда по делу Тупицкого

03.09 / The New York Times – в Пентагоне предостерегают от дальнейшего сотрудничества с «Талибаном»

07.06 / Функция Mind в умных часах позволит следить за уровнем стресса

07.07 / Нардеп Верещук заявила, что Порошенко в 2014 году поздравлял Путина с Днем России, экс-президент сказал, что она распространяет фейки из Кремля

28.06 / “Джокович, умри!” Первую ракетку мира проклинают в Хорватии

29.09 / Захарова заявила об активной роли РФ в урегулировании конфликта в Карабахе

21.07 / Зеленский о захвате заложников в Луцке: Держу ход событий под личным контролем

24.06 / Зрителям парада на Красной площади показали пролет камеры через дуло танка

25.08 / Мать 55 детей в Бразилии заподозрили в убийстве мужа с седьмого раза

16.10 / Выселение сквоттеров привело к беспорядкам в Берлине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика