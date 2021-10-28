Кабмин Украины намерен направить 1 млрд грн на улучшение качества питьевой воды в 2022 году – Шмыгаль

“Значительный процент систем централизованного водоснабжения в регионах имеет изношенное состояние, что плохо влияет на качество воды. Ситуацию необходимо изменять, чтобы обеспечить жителей общин качественной питьевой водой в достаточном количестве”, – сказал он.

По словам премьера, ожидается, что ремонтные работы на втором Донецком водопроводе будут завершены в апреле 2022 года.

“Это улучшит качество услуг централизованного питьевого водоснабжения населению городов Краматорск, Дружковка, Константиновка и других населенных пунктов Славянского и Константиновского районов”, – заявили в Кабмине.

Контекст:

4 июня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины члены СНБО заслушали информацию о состоянии водных ресурсов государства и обеспечении населения качественной питьевой водой.

30 июня Кабмин утвердил программу “Питьевая вода Украины” на 2022–2026 годы и предложил Верховной Раде принять ее. На программу, которая рассчитана на 2022–2026 годы, планируют выделить 30 млрд грн, из них более 16 млрд грн – из государственного бюджета, заявлял министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Законопроект №5723 об этой программе внесли в Раду 2 июля. Профильный комитет 22 октября рекомендовал (.docx) парламенту принять его за основу.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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