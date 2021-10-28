Визажист из Сербии доказал, что даже самую невзрачную девушку можно превратить в королеву красоты: 10 работ

Кто-то считает макияж абсолютно бесполезным занятием, а в это время другие при помощи косметики создают настоящие произведения искусства. Ведь именно макияж может изменить человека фактически до неузнаваемости без вмешательства рук пластического хирурга. И в очередной раз доказал это визажист родом из Сербии — Стефан Суботич. Из его волшебных рук женщины выходят помолодевшими и невероятно красивыми.

Как макияж может изменить человека до неузнаваемости?

Самый главный навык Стефана — умение «молодить» женщин без операционного вмешательства. На примере женщин в возрасте визажист показывает, что косметика способна помочь избавиться от десятка лет.

Свои работы Стефан публикуют в формате «до/после», и по этой причине фотографии преображенных девушек быстро разлетаются по всем социальным сетям.

Именно такой формат лучше всего показывает изменения во внешности его подопечных после волшебства косметики.

Макияж, который творит чудеса

Стефан рассказал, что черпает вдохновение у звезд мирового уровня. Например, на макияж, который изображен на фото выше, мастера вдохновила Ким Кардашьян.

Но на самом деле больше всего вдохновляют Стефана довольные своим преображением клиентки.

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Больше всего визажист любит гламурные, яркие макияжи. Чаще всего он делает акцент на глазах, используя яркие тени и длинные ресницы.

Даже невесты обращаются к Стефану за помощью, и их свадебные образы запоминаются всем гостям надолго. Сам визажист живет в Белграде и занимается преображением местных красавиц.

Но фотографии его удивительных работ помогли ему стать популярным и за пределами родного города. Поэтому теперь к Стефану съезжаются женщины из соседних городов, и даже других стран. И это неудивительно, ведь визажистов сейчас очень много, но найти профессионала своего дело оказывается не так уж и просто.