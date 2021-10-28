 

Мнение: Война с Молдавией и кража украинского газа

28.10.2021, 0:14, Разное
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Циничная и разнузданная агрессия России против украинского газа.

Источник: Colonel Cassad



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