«Дети ГУЛАГа» впервые в истории подали коллективный иск

…с требованием обеспечить их положенным по закону жильем.

Дети жертв советских репрессий подали в Верховный суд РФ коллективный иск к Государственной думе (документы имеются в распоряжении «Новой газеты»). «Дети ГУЛАГа» требуют признать незаконным бездействие парламента, так как он уже почти два года не исполняет постановление Конституционного суда РФ, который потребовал изменить закон о компенсации ущерба жертвам репрессий.

В качестве истцов выступают 23 человека, самому старшему из них — 89 лет, самому младшему — 64 года. Все они имеют статус реабилитированных жертв политических репрессий, так как либо были выселены вместе с родителями, либо родились в лагерях или ссылке.

Правозащитники требовали обеспечить право жертв советских репрессий на получение жилья по прежнему месту жительства их семей за счет средств федерального бюджета в приоритетном порядке.

Дети жертв советских репрессий и юрист Григорий Вайпан. Фото: Александр Коряков

«Дети ГУЛАГа» добиваются возвращения в Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым, Орловскую область, Ростовскую область и Ставропольский край. Еще один 74-летний истец умер незадолго до подачи иска.

Родители «детей ГУЛАГа» сталкивались с такими репрессиями, как уголовные преследования по решениям судов, «особых совещаний» и «троек», а также с этническими депортациями, раскулачиванием, высылкой членов семей «врагов народа».

Это первый в истории РФ коллективный иск о неисполнении решения КС.

Как отметил юрист Григорий Вайпан, подача коллективного иска приурочена к трем важным датам — Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября), 30-летию закона 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий» и 30-летию Конституционного суда.

«Иск поднимает обострившуюся в последние годы проблему неисполнения решений КС. По данным самого КС, с 2010 года законодатель не исполнил 35 его постановлений.

При этом суд признается, что у него нет полномочий обеспечивать исполнение своих собственных решений.

Единственная юридическая процедура, которая доступна гражданам в такой ситуации, — это оспаривание бездействия Госдумы в Верховном Суде», — отмечает Вайпан.

Фото: Александр Коряков

В 1991 году был принят закон, который обязывал государство компенсировать ущерб жертвам репрессий. Он предписывал выделить бесплатное жилье в городе, где семьи репрессированных проживали на момент ареста. Однако в 2005 году Госдума передала полномочия устанавливать механизм такой компенсации регионам.

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В 2019 году это оспорили в КС дети репрессированных москвичей Елизавета Михайлова, Евгения Шашева и Алиса Мейсснер. В декабре 2019 года КС постановил, что такой механизм компенсаций нарушает права жертв репрессий, и потребовал незамедлительно изменить закон. На эту проблему обратили внимание правозащитники за рубежом. В частности, в ноябре прошлого года спецдокладчики ООН направили властям РФ письмо, в котором потребовали обеспечить жильем «детей ГУЛАГа» в течение ближайших двух лет.

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