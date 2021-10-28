Samsung превратит умные телевизоры в консоли для игр

В корейской компании Samsung подтвердили информацию о том, что в недалеком будущем выпускаемые под данным брендом умные телевизоры также можно будет использовать как игровые консоли.

При этом сотрудники компании пояснили, что для достижения данной цели они намерены создать специальный фирменный сервис. Таким образом, запускать видеоигры можно будет не только на самих смарт-телевизорах Samsung, но также и на ПК, ноутбуках или других электронных устройствах с интернет-соединением.

Как отмечают эксперты, мировой рынок игровых облачных сервисов сегодня переполнен конкурентами. Но он пока охватывает лишь небольшую часть геймеров и доступен для запуска далеко не на всех устройствах. В компании Samsung решили изменить ситуацию.