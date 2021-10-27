Газпром, власти Молдавии и «Молдовагаз» обсудили поставки газа

В Санкт-Петербурге состоялись переговоры главы Газпрома Алексея Миллера, вице-премьера Молдавии Андрея Спыну и председателя правления «Молдовагаза» Вадима Чебана, сообщила российская компания.

Как информирует Газпром в Telegram, стороны «продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа» в Молдавию. Также обсуждались «текущие вопросы взаимодействия» Газпрома и «Молдовагаза».

Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП. Переговоры сторон пока не принесли результата. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.