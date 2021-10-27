 

Киев на переговорах с Донбассом отказался отвечать на вопросы о Bayraktar

27.10.2021, 23:48, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНа переговорах по урегулированию ситуации на востоке Украины Киев проигнорировал вопросы об использовании турецкого беспилотника Bayraktar, сообщил полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов.

Грызлов сообщил о «настоятельных просьбах представителей Донбасса» на переговорах «прояснить ситуацию». Представители Донбасса хотели, чтобы Киев «четко подтвердил или опроверг факт использования БПЛА в нарушение минских соглашений и договоренностей о мерах по усилению перемирия». Однако просьбы «были проигнорированы украинской делегацией», передает РИА «Новости».

Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.



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