 

Макрон выразил опасения по поводу независимости судей в Польше

27.10.2021, 23:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСостоялись переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и главы правительства Польши Матеуша Моравецкого, сообщил Елисейский дворец.

Париж сообщил, что в рамках рабочего обеда Макрона «затронул ситуацию с верховенством права после постановления Конституционного суда Польши». Президент Франции «выразил опасения по поводу независимости судебной власти» в Польше. Он рассчитывает, что «после саммита ЕС будет продолжен углубленный диалог», который позволит урегулировать ситуацию, передает ТАСС.

Кроме того, Макрон и Моравецкий обсудили ситуацию на границе с Белоруссией, заявили о необходимости защиты границ ЕС и соблюдении европейских ценностей. Также обсуждалась тема безопасности в африканском Сахеле, Макрон поблагодарил Польшу за присоединение к общеевропейской военной операции «Такуба». Макрон и Моравецкий, рассматривая вопросы климата, указали на «необходимость адаптации энергетических моделей для ограничения европейских выбросов парниковых газов и укрепления независимости от третьих стран».

Напомним, скандал вокруг верховенства европейского права над национальным разгорелся 7 октября, когда Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством ЕС. В среду Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки, пока Варшава не упразднит Дисциплинарную палату польского Верховного суда. На этом настаивает Еврокомиссия: ранее она запустила процедуру по устранению нарушений в связи с введением в Польше нового закона о судебной реформе.

Тем временем обострился кризис на белорусско-польской границе. Сотни мигрантов прорываются сквозь пограничные кордоны, польские силовики отвечают на это крайне жестоким противодействием.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.08 / В Крыму назвали непосредственного организатора водной блокады

30.07 / Юрист дала совет сыну Ольги Романовой, как вернуть проданную матерью квартиру

14.01 / “Сама встреча – это уже большой шаг”. Санду рассказала о визите в Украину

09.12 / «Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии» в футбольной Лиге чемпионов

24.05 / На Урале звукорежиссер разбился насмерть в прямом эфире

11.10 / Названа основная причина загрязнения побережья Камчатки

20.03 / Во Франции предложили отменить наказание за неисполнение супружеского долга

29.05 / В Литве на монетах ошибочно выгравировали надпись на латышском языке, регулятор извинился

05.03 / 24 канал – украинцы обнаружили в турецкой Алании скульптуру с российским Крымом

09.09 / Названы сроки наступления «бархатного сезона» на курортах России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика