Макрон выразил опасения по поводу независимости судей в Польше

Состоялись переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и главы правительства Польши Матеуша Моравецкого, сообщил Елисейский дворец.

Париж сообщил, что в рамках рабочего обеда Макрона «затронул ситуацию с верховенством права после постановления Конституционного суда Польши». Президент Франции «выразил опасения по поводу независимости судебной власти» в Польше. Он рассчитывает, что «после саммита ЕС будет продолжен углубленный диалог», который позволит урегулировать ситуацию, передает ТАСС.

Кроме того, Макрон и Моравецкий обсудили ситуацию на границе с Белоруссией, заявили о необходимости защиты границ ЕС и соблюдении европейских ценностей. Также обсуждалась тема безопасности в африканском Сахеле, Макрон поблагодарил Польшу за присоединение к общеевропейской военной операции «Такуба». Макрон и Моравецкий, рассматривая вопросы климата, указали на «необходимость адаптации энергетических моделей для ограничения европейских выбросов парниковых газов и укрепления независимости от третьих стран».

Напомним, скандал вокруг верховенства европейского права над национальным разгорелся 7 октября, когда Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством ЕС. В среду Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки, пока Варшава не упразднит Дисциплинарную палату польского Верховного суда. На этом настаивает Еврокомиссия: ранее она запустила процедуру по устранению нарушений в связи с введением в Польше нового закона о судебной реформе.

Тем временем обострился кризис на белорусско-польской границе. Сотни мигрантов прорываются сквозь пограничные кордоны, польские силовики отвечают на это крайне жестоким противодействием.