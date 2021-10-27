Insider – бывшие домашние работники подали в суд на Цукерберга за дискриминацию

Экс-сотрудница службы безопасности и бывший специалист по ведению домашнего хозяйства в семейном офисе Марка Цукерберга и его супруги Присциллы Чан подали два иска против пары, пишет Insider. Истцы утверждают, что столкнулись с дискриминацией и харассментом со стороны одного из главных помощников миллиардера, а также обвиняют работодателей в нарушении трудового законодательства.



Reuters

На основателя Facebook Марка Цукерберга и его супругу Присциллу Чан подали в суд два их бывших домашних работника, обвиняющие своё руководство в дискриминации и нарушении трудового законодательства, пишет Insider.

Бывшая сотрудница службы безопасности Миа Кинг и специалист по ведению домашнего хозяйства, который значится в деле под псевдонимом Джон Доу, утверждают, что столкнулись с расистским и гомофобным отношением со стороны одного из главных помощников Цукерберга, нарушением прав трудящихся и репрессивными мерами, после того как попытались обратить внимание руководства на существующие проблемы. По данным Insider, два иска были поданы в округе Сан-Франциско ещё 20 сентября 2021 года, но до сих пор информация об этом не разглашалась. Однако данные о жалобах домашних работников были известны прессе ещё два года назад.

Ответчиками выступают как сами Цукерберг и Чан, так и помощники миллиардера и семейная компания West Street, заведующая обширным домашним хозяйством супругов. В суде впервые будут рассматриваться внутренние дела семьи гендиректора Facebook, которая высоко ценит свою приватность, отмечает издание.

Кроме того, эти иски усиливают давление на Цукерберга, который сейчас тратит много сил на урегулирование ситуации с утечкой внутренней документации Facebook, касающейся неэффективной борьбы платформы с дезинформацией и негативного воздействия соцсетей компании на пользователей.

Комментируя иски домашних работников, представитель миллиардера Бен ЛаБолт заявил, что компания тщательно изучила жалобы истцов, как только о них узнала, но не обнаружила никаких нарушений. ЛаБолт выразил уверенность, что суд встанет на сторону Цукерберга.

«Как мы заявляли ранее, когда эти обвинения были анонимно переданы прессе более двух лет назад, в нашем семейном офисе соблюдается строгий этический кодекс, который требует соответствующего поведения от всех членов наших команд. Мы рассчитываем, что каждый наш сотрудник будет следовать этому кодексу. Любая жалоба, направленная в нашу службу кадров, воспринимается на полном серьёзе, мы разбираемся в ситуации и предпринимаем меры. Мы гордимся командой профессионалов, которые работают в семейном офисе, и уверены, что эти обвинения, цель которых — несправедливо очернить наших коллег, обречены на провал», — заявил представитель Цукерберга.

В обоих исках большая часть обвинений касается бывшего помощника миллиардера и главы службы безопасности Лиама Бута, который покинул семейный офис West Street в июле 2019 года.

И Миа Кинг, темнокожая женщина и представительница ЛГБТ-сообщества, и Джон Доу, мужчина с ограниченными возможностями и гомосексуалист, рассказывают о регулярном харассменте со стороны Бута, в том числе расистских и гомофобных комментариях. По словам Кинг, Бут однажды назвал её «гетто», заявил, что её взяли на работу лишь потому, что руководство потребовало нанять темнокожую женщину, и как-то пожаловался, что супруга британского принца Гарри Меган Маркл «загрязнила королевскую кровь». Как считает Джон Доу, Бут неоднократно выступал с комментариями по поводу его ориентации и несколько раз распускал руки.

Как обращает внимание Insider, обвинения против Цукерберга и Чан главным образом касаются их позиции как работодателей. Истцы настаивают, что им не предоставлялись положенные перерывы в течение рабочего дня и не платили за переработки.

Как подчеркнул представитель миллиардера Бен ЛаБолт, оба бывших сотрудника семейного офиса выдвинули обвинения через адвокатов уже после того, как покинули свои посты, и потребовали значительные суммы в качестве компенсации. И служба кадров West Street, и независимые юристы провели проверку по факту жалоб, переговорили со многими бывшими коллегами истцов и изучили относящиеся к делам документы. В результате эксперты семейного офиса пришли к выводу, что обвинения необоснованны.

Insider добавляет, что в 2020 году провёл собственное расследование в отношении семейного офиса Цукерберга и обнаружил, что в коллективе царит не самая приятная обстановка. Сразу несколько источников рассказали изданию, что в компании закрепилась культура недоверия, в которой простые сотрудники уже не рассчитывают на то, что руководству есть до них дело, и сомневаются в его способности регулировать серьёзные проблемы, связанные с трудовой деятельностью.