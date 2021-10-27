США, скорее всего, не смогли бы остановить строительство “Северного потока – 2”, считают в Госдепе

Президент США Джо Байден не менял мнения о том, что этот трубопровод является фактором нестабильности и отсутствия безопасности для Европы и Украины, сказал Хохштайн.

Белый дом, “глядя на реальность, понимая ее”, решил предпринять меры по смягчению последствий и угроз, которые может представлять “Северный поток – 2”, подчеркнул он.

“Идея совместного заявления с Германией заключалась в признании реальности того, что строительство трубопровода завершено – почти завершено, – и понимании того, что агрессивные действия Соединенных Штатов, скорее всего, не изменили бы результат, а возможно, только отсрочили бы его. Мы как администрация не изменили своего мнения. Президент Байден неоднократно заявлял об этом. Мы не изменили своего мнения о том, что этот трубопровод, вероятно, никогда не должен был быть построен и это не коммерческая, а скорее политическая причина. Но мы просто пришли к пониманию того, что теперь мы должны переключить наше внимание на смягчение последствий, а не на попытки их предотвратить”, – пояснил Хохштайн.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено. 4 октября 2021 года “Газпром” сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”.

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор компании “Оператор ГТС Украины” (ОГТСУ) Сергей Макогон заявлял, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

В ОГТСУ сообщили, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский “Газпром”, 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода “Северный поток – 2” в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH. Заявку на присоединение к процессу 15 октября подала НАК “Нафтогаз України”, 20 октября – ОГТСУ.

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 20 октября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 77,24%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отмечало агентство Reuters.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³.

По данным Reuters на конец сентября, “Газпром”, а также норвежская компания Equinor покрывали 60% всего газового рынка Евросоюза и больше всех выиграли от скачка цен. По подсчетам агентства, цена на газ в Европе выросла осенью не менее чем на 300%.

Группа депутатов Европарламента заявила, что “Газпром” может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и манипулировании рынком. В “Газпроме” эти обвинения отвергли.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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