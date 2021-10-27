МВД создаст резервы спецназа на выборах 31 октября

В частности, к несению службы будет привлечено 5,3 тыс. сотрудников полиции, 1 тыс. военнослужащих Нацгвардии, 1,5 тыс. работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, а также курсанты вузов МВД.

Кроме того, будут созданы дополнительные резервы спецназовцев. Также в каждом избирательном округе усилят следственно-оперативные группы и взрывотехнические службы с кинологами.

По словам Фацевича, правоохранители уже взяли под охрану окружные и территориальные избирательные комиссии.

Контекст:

ЦИК назначил промежуточные выборы в Черкасской (округ №197) и Херсонской (округ №184) областях на 31 октября. Депутаты от этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям: Александр Скичко стал главой Черкасской облгосадминистрации, а Игорь Колыхаев – мэром Херсона.

ЦИК 1 октября завершил регистрацию кандидатов в двух округах. Всего в этих округах зарегистрировано 45 кандидатов в нардепы – 31 человек выдвинут политическими партиями и 14 самовыдвиженцев. В ЦИК было подано 74 заявления о регистрации, на 29 из них комиссия ответила отказом.

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

В качестве кандидатов на должность мэра Харькова избирательная комиссия зарегистрировала 13 человек, трое из них отказались баллотироваться.

Как пишет KHARKIV Today, в список 10 кандидатов вошли: Виктор Величков (самовыдвиженец, 64 года, пенсионер), Михаил Добкин (самовыдвиженец, 51 год, бывший народный депутат Украины), Дмитрий Маринин (самовыдвиженец, 54 года, аспирант), Алина Мустафаева (самовыдвиженец, 28 лет, директор ООО “Экокар”), Константин Немичев (самовыдвиженец, 25 лет, глава областной организации “Нацкорпус”), Владимир Плетнев (Партия Шария, 60 лет, предприниматель), Сергей Ряполов (самовыдвиженец, 30 лет, безработный), Александр Скорик (партия “Европейская солидарность”, 46 лет, директор МК “Мясной”), Игорь Терехов (“Блок Кернеса – Успешный Харьков”, 54 года, секретарь Харьковского горсовета), Денис Ярославский (самовыдвиженец, 39 лет, юрист).

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