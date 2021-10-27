 

Дайверы нашли «странное инопланетное существо» у египетских берегов и показали его фото

27.10.2021, 23:28, Разное
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У берегов Египта драйверы обнаружили странное существо, которое не имело органов зрения, слуха и рта.

Специалисты провели аналогию с фантастическим персонажем, и сделали несколько снимков. Вскоре выяснилось, что это существо – часть медузы Thysanostoma loriferum.

Издание Дэйли Стар сообщает, что этот случай приключился с туристами, которые решили понырять на глубину. Они поведали, что раньше ничего подобного не видели ни в реальности, ни в книгах, ни в сети. Находка имела странный облик и было похожу на длинную трубу из резины, которая закачивалась острым концом.

Фото Daily Star

«Это было страшно и немного странно. Нам показалась, что этот обитатель морских глубин двигается сам по себе. Но понять, кто это, мы не смогли», – говорит один из очевидцев.

Туристы сделали несколько предположений. Кто-то решил, что перед группой морской червяк, другие делали ставку на медузу, третьи – на растение.

Фото Daily Star

Кадры подводной съемки были выгружены в интернет и пользователи также пытались решить загадку.

Фото Daily Star

«Это действительно странное существо. Если бы его встретил, то подумал, что это разновидность коралла или немертин. Я и правда не знаю, что это такое», – написал один из пользователей.

«Но в итоге мы выяснили, что это остатки медузы, которая, возможно, стала пищей для других морских обитателей», – говорит участник группы.



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