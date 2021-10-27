«Говорить: «государство нас бросило» — это нечестно»

Глава госфонда «Круг добра» Александр Ткаченко — о том, почему некоторые дети ждут своих лекарств так долго и кто организует пикеты родителей.



Александр Ткаченко. Фото: Михаил Гребенщиков / для «Новой»

Почти два года «Новая газета» пишет о людях со спинальной мышечной атрофией. СМА — это редкое и очень тяжелое нервно-мышечное заболевание, которое еще несколько лет назад никак не лечилось. Сейчас в мире существуют сразу три препарата от СМА. Но российские пациенты до недавних пор не могли их получить: лекарства очень дорогие, региональные власти отказывались их закупать.

В июне прошлого года, после огромного общественного резонанса, президент РФ Владимир Путин распорядился решить проблему с лекарствами для детей, больных редкими заболеваниями, в том числе СМА. Он повысил на два процента налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, которые зарабатывают больше 5 млн рублей в год. Повышенной ставкой облагается только та часть дохода, которая превышает эту сумму. И подписал указ о создании государственного фонда «Круг добра», который на вырученные деньги — это около 60 млрд рублей ежегодно — станет закупать для больных детей дорогостоящие лекарства, включая не зарегистрированные в России.

Фонд официально заработал в феврале этого года. На сегодняшний день он потратил на помощь тяжелобольным пациентам почти 28 млрд рублей. На эти деньги «Круг добра» закупил лекарства и медицинские изделия для 1551 ребенка, из них 1038 — это дети со спинальной мышечной атрофией.

И все равно: такого объема критики, с которым сталкивается в публичном поле «Круг добра», не принимает на себя ни одна другая благотворительная организация. Люди, следящие за судьбой «редких» пациентов, а уж тем более родители таких пациентов, не понимают, зачем нужна сложная, многоуровневая процедура подачи заявки в фонд, кто устанавливает критерии отбора детей для получения препаратов, почему лекарства иногда слишком долго идут до больных — и даже иногда теряются по пути. На все эти вопросы в большом интервью «Новой» отвечает председатель правления «Круга добра» Александр Ткаченко.

СПРАВКА «НОВОЙ»

Александр Ткаченко — протоиерей Санкт-Петербургской епархии. В 2003 году он основал в Петербурге первый в РФ детский хоспис, в котором ежегодно получают паллиативную помощь больше 300 семей. Он также построил детские хосписы в Домодедове, Павловске и помогал открывать паллиативные службы в других регионах. Совсем скоро открывает четвертый хоспис — в Пушкине, «для молодых взрослых». Ткаченко — член Общественной палаты России. С января этого года также возглавляет фонд «Круг добра».

— Как вы оказались в «Круге добра»?

— Я не знаю (шутит). Жил себе спокойно и интересно. Строил детские хосписы по стране. Строил красивейший собор в Петербурге. Я точно не планировал руководить фондом.

Я случайно зашел в Минздрав. Можно сказать, мимо проходил. А тут руководители меня и спрашивают про фонд. «Какой фонд?» Мы прошли к министру здравоохранения. Он поинтересовался моим образованием. Я сказал, что у меня второе высшее в сфере организации здравоохранения. «Пишите резюме».

Насколько я понимаю, кандидатов на эту должность было несколько. Видимо, был составлен список со справкой по каждому, который лег на стол первому лицу. И предложение в итоге сделали мне.

— Вы не возражали?

— Я не понимал сначала… что это. Мне сказали: обеспечение лекарствами. Эта тема в принципе мне хорошо знакома. Я этим и занимался последние 20 с лишним лет: помогал детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями и организовывал работу некоммерческих организаций.

— В случае «Круга добра» все оказалась намного сложнее, чем вы предполагали?

— Скажем так, в выстраивании прозрачной процедуры принятия решений ничего сложного нет. Я знаю, какие риски могут быть на каждом этапе. Мы их все прописали: организационные, медийные, финансовые, коррупционные. Перед нами стояла задача выстроить такую систему, которая бы позволила их избежать. Сделать работу фонда оперативной и прозрачной.

Сложность заключается в том, что задумку президента — на мой взгляд, очень благородную и красивую — министерства пытаются встроить в свою бюрократическую машину. Мы практически не участвовали в процессе формирования устава и постановлений правительства, касающихся работы фонда.

Почти все наши предложения ведомства отметали, спорить было невозможно.

В результате документы готовили исполнители, которые боятся ошибки и постоянно перестраховываются. Сегодня очевидно, что, учитывая задачи, поставленные президентом, процесс работы фонда должен быть выстроен менее тяжеловесно.

При этом мне, по-честному, понятно, почему фонд создан именно так. Мы находимся внутри действующей системы оказания медицинской помощи. Идея разрушить все и построить на обломках новый мир не работает. Она приведет к катастрофе, к сбою основного механизма.

Но если мы когда-нибудь будем обсуждать стратегию развития фонда, я буду говорить о том, что эту систему необходимо менять.

— А что именно не так с этой системой? Как фонд вообще устроен?

— Есть председатель фонда, который назначается президентом. Есть правление, члены которого занимаются оперативной деятельностью фонда: принимают положения об оплате труда, командировках, должностных функциях и прочие внутренние документы.

Есть еще два ключевых руководящих органа. Первый — это Экспертный совет: врачи, главные специалисты Минздрава и представители пациентских организаций. Они утверждаются правительством. Их задача — формировать перечень заболеваний и лекарственных препаратов, а также обозначать категории детей, которым будет помогать фонд. Все решения по лекарственным препаратам Экспертный совет выносит на Попечительский совет. Это — второй ключевой руководящий орган фонда. Его состав утверждается президентом. Именно Попечительский совет принимает финальное решение: одобряет или отклоняет предложения экспертов по списку лекарств. В Попечительский совет входят 15 человек: директора федеральных клиник и руководители благотворительных и общественных организаций.

Есть еще и Совет фонда. Это законодатели: заместители министров труда, финансов и здравоохранения. Они утверждают бюджет, штатное расписание, типовые условия договоров с фармкомпаниями — то есть дают директивы правлению фонда, как надо работать. Этот орган необходим, но в рабочем режиме с ним очень трудно что-либо оперативно решать. Слишком много согласований.

Но и без Совета фонда тоже нельзя — все-таки речь о 60 млрд рублей, которые пойдут на закупку очень и очень дорогих препаратов.

В принципе структура неплохая. Мы видим «Круг добра» именно как президентский фонд, как уникальную структуру, решающую беспрецедентную задачу, поэтому наш фонд не должен быть ограничен узковедомственными рамками. Но иногда бюрократический аппарат пытается загнать нас под типовые регламенты.

— Сколько заболеваний финансирует «Круг добра»? Как они попадают в перечень, по которому вы работаете?

— Сейчас у нас в списке более 40 заболеваний, и он будет пополняться. Любое физическое лицо, пациентская ассоциация или главный внештатный специалист может направить в фонд предложение рассмотреть заболевание и препарат для его лечения на предмет включения в перечень «Круга добра». Когда такой процесс запускается, мы действуем очень оперативно, хотя процедура непростая.

Сначала мы должны запросить у трех федеральных медицинских центров (или у трех ведущих специалистов из разных учреждений) заключения по этому заболеванию. Это целые научные труды. Затем запрашиваем заключение Росздравнадзора о препарате, которым лечат это заболевание, и его побочных реакциях. Последнее заключение делает «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» — о наличии иных препаратов для данного заболевания и их эффективности.

После этого заболевание рассматривает Экспертный совет. И оно выносится на заседание Попечительского совета. Если Попсовет соглашается с решением экспертов, фонд рассылает письма по регионам, чтобы они в течение недели предоставили информацию по детям с этим заболеванием.

— Чиновники на местах вам помогают?

— Есть ответственные регионы, которые быстро отправляют заявку и по несколько раз нам звонят, чтобы удостовериться, все ли в порядке. Но есть регионы, которые очень долго готовят документы, присылают их с ошибками или неполным комплектом. Могут написать, что у них вообще нет пациентов, информацию о которых мы запрашиваем. Бывает так, что я знаю пациента, а они не знают. С этого момента мы уже «не отстанем» от региона, и

вы были свидетелем, что такое общение происходит иногда на повышенных тонах.

ПОД ТЕКСТ

Вера Садовникова, сотрудница отдела медицинского сопровождения заявок «Круга добра»:

— Сегодня весь день пытаюсь связаться с Томском по поводу ребенка с муковисцидозом, которому нужен препарат «Трикафта». Ну не выходит сотрудник из регионального здравоохранения на связь. Вот у меня записи: я с ним переписывалась с 6 сентября. Написала письмо на почту, потом повторно, звоню по телефону — не отвечает. Я не могу понять, почему человеку трудно просто перезвонить. Ребенок же страдает, ждет. Я пытаюсь связаться и с приемной министра. Не смогла, телефон все время занят.

Или вот заявка на ребенка из Пензенской области. В ней нет согласия родителей, но на это я могла бы закрыть глаза, потом бы дослали. Но нет самого важного документа — генетического теста, без которого нельзя назначить лекарство.

Иногда складывается такое ощущение, что регион хочет просто побыстрее спихнуть на нас своих пациентов. А потом — все, тишина.

Вера Садовникова. Фото: Михаил Гребенщиков / для «Новой»

— Некоторые родители сталкиваются с тем, что региональные специалисты отказываются назначать детям препараты для лечения редких заболеваний, особенно если они незарегистрированные. При том, что этот препарат может быть в перечне фонда, как например, воретиген непарвовек для лечения наследственной дистрофии сетчатки. Ваши сотрудники рассказывали мне, что врачи в регионах не хотят его назначать, потому что ничего о нем не знают. Этим препаратом не так давно начали лечить в Европе, а в РФ его совсем не применяли. У нас всего шесть детей, которым он показан.

— Такое происходит, потому что

в РФ специалисты по орфанным заболеваниям сами редкие, их очень мало.

Сейчас при назначении орфанного препарата региональные врачи стараются опираться на мнение коллег из федеральных клиник. Если препарат незарегистрированный, то он назначается только федеральным консилиумом. Если зарегистрированный, то дети тоже чаще всего едут в федклинику. Иногда и ехать никуда не нужно. Благодаря телемедицине региональные врачи и специалисты связываются между собой дистанционно и совместно назначают препараты.

— Сотрудники медотдела говорят, что иногда сбор документов может занимать месяц, в период летних отпусков еще дольше. А для некоторых пациентов время играет ключевую роль…

— Безусловно, сбор документов отнимает время. Но это все равно быстрее, чем благотворительные сборы. Если заболевание вялотекущее, то небольшая задержка на состоянии пациента не скажется. Но если это онкология или СМА, то нам приходится решать все в ручном режиме.

После того как мы собрали полный пакет, заявка пациента отправляется двум экспертам. Они должны проверить обоснование, отсутствие противопоказаний и рассчитать необходимое количество препарата на год. Если у них есть разногласия, то подключается третий эксперт. Затем заявка выносится на Экспертный совет. Там ведутся чисто профессиональные, скучные для обычного человека разговоры. Врачи всегда за обоснованность назначения. Они не говорят о деньгах — они борются за пациента и делают так, как лучше для него, а потом под этим ставят свою подпись. Когда регион получает лекарства, он присылает подтверждение.

Министр здравоохранения в регионе лично несет ответственность за сохранность препаратов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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