Land Rover представила внедорожник Range Rover нового поколения

Британская компания Land Rover официально презентовала обновленный внедорожник Range Rover.

Известно, что автомобиль продолжает тенденцию демонстрации роскошных элементов. Вместе с тем в своем сегменте автомобиль в течение полувека лидирует на местном рынке за счет привлекательной внешностью и продвинутых характеристик. Кроме того, новый внедорожник Range Rover получит ниспадающую крышу, отчетливые пороги. Таке известно, что новая модель имеет вертикальные стойки, скрытые дверные ручки и стильные задние фонари.

Кроме того, автомобиль выпустят в расширенной линейке комплектаций, включая SV Serenity и SV Intrepid. Британские разработчики пока не раскрывают точные технические параметры и уровень производительности автомобиля.