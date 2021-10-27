 

Land Rover представила внедорожник Range Rover нового поколения

27.10.2021, 23:06, Новости дня
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Британская компания Land Rover официально презентовала обновленный внедорожник Range Rover.

Известно, что автомобиль продолжает тенденцию демонстрации роскошных элементов. Вместе с тем в своем сегменте автомобиль в течение полувека лидирует на местном рынке за счет привлекательной внешностью и продвинутых характеристик. Кроме того, новый внедорожник Range Rover получит ниспадающую крышу, отчетливые пороги. Таке известно, что новая модель имеет вертикальные стойки, скрытые дверные ручки и стильные задние фонари.

Кроме того, автомобиль выпустят в расширенной линейке комплектаций, включая SV Serenity и SV Intrepid. Британские разработчики пока не раскрывают точные технические параметры и уровень производительности автомобиля.



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