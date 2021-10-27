Компания Intel терпит крупные убытки из-за ограничений в Китае

Как сообщают достоверные источники, облачный бизнес американской компании Intel в третьем квартале текущего года оказался менее удачным, чем за тот же период 2020-го. Проблемы проявились на территории КНР. Китайские власти ввели новые ограничения, касающиеся геймеров несовершеннолетнего возраста.

Результатом стало проседание выручки на целых 20%, отмечают эксперты. В руководстве Intel отреагировали на такие действия китайских властей как на «не совсем типичную ситуацию».

Однако менеджеры полагаются на прогнозы аналитиков рынка, которые считают, что в течение одного или двух кварталов все должно вернуться на круги своя. В конце концов, это уже далеко не первый случай, когда правительства разных стран вставляют компании палки в колеса.