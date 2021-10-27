В посольстве США оказалось некому открывать и закрывать ворота

В 2022 году американское посольство в Москве может ограничить свою деятельность только охраной здания, так как не хватает персонала, сообщил представитель Госдепа высокого ранга.

В Госдепе заявили, что «где-то в следующем году» столкнутся «с ситуацией, когда будет трудно заниматься чем-то помимо присмотра за зданием посольства». Персонала не хватает для базовых функций: открывать и закрывать ворота, обеспечивать безопасность телефонных звонков и управлять лифтами. При таких условиях работы вряд ли удастся вести рассылку дипломатических депеш. В Госдепе подчеркнули, что требуется «быстрее добиться прогресса», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

Напомним, россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности») – к таким заявителям относят граждан государств, где-либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. В посольстве США в РФ заявили, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Проблемы у посольства возникли после решения российских властей о запрете американской дипмиссии нанимать местный персонал.