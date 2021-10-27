 

После смертельного ДТП в Калмыкии арестован владелец автобуса из Махачкалы

27.10.2021, 22:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАрестован индивидуальный предприниматель из Махачкалы – владелец пассажирского автобуса, столкнувшегося с «КамАЗом» в Калмыкии, информирует СУСК по региону.

Предприниматель заключен под стражу на два месяца по подозрению «в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть людей». Следователи считают, что в Махачкале 52-летний предприниматель, у которого была лицензия на перевозку пассажиров, договорился с 35-летним местным жителем, у которого имелся автобус «Неоплан 116». При этом автобус был зарегистрирован на другого человека. Они решили заняться междугородней перевозкой пассажиров, передает РИА «Новости».

В 2020 году предприниматель внес автобус в реестр своей лицензии. В документе он указал недостоверные данные о заключении договора аренды с собственником. Владелец автобуса также не провел проверку его технического состояния. 

Кроме того, перед поездкой в 2021 году, завершившейся ДТП, фельдшер не провела надлежащий медосмотр водителей на состояние опьянения и общего состояния их здоровья. Указывается, что фельдшер – жена предпринимателя. Предрейсовый осмотр технического состояния автобуса не проводили. В автобусе не работали ремни безопасности. В СК добавили, что это привело к выезду автобуса на встречную полосу и столкновению.



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