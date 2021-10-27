В Украине уровень вакцинации от полиомиелита составляет 52% – Минздрав

По его словам, на сегодня под угрозой заражения полиомиелитом – все невакцинированные дети в возрасте до пяти лет.

Кузин призвал родителей вакцинировать детей согласно календарю прививок, а если вакцинация была пропущена, обратиться к педиатру и провести их.

Контекст:

В Ровенской области выявили случай паралича у полуторагодовалого мальчика, вызванный полиомиелитом, об этом стало известно 6 октября. Родители сознательно отказывались прививать ребенка из религиозных соображений. Позже выяснилось, что в этой семье полиомиелитом инфицированы семь детей из 10.

Вакцинация от полиомиелита входит в список обязательных, сообщал Центр общественного здоровья при Минздраве. В случае отказа от вакцинации государство может вводить ограничения. Так, детей могут не допускать к занятиям в детских садах или школах.

Полиомиелит является высокоинфекционным заболеванием, вызываемым вирусом, отмечает ВОЗ. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Вирус передается от человека человеку в основном фекально-оральным путем или, реже, через какой-либо обычный носитель инфекции (например, загрязненную воду или продукты питания) и размножается в кишечнике.

Первыми симптомами являются лихорадка, усталость, головная боль, рвота, ригидность шеи и боли в конечностях. В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич (обычно ног). 5–10% из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц.

Заболеть полиомиелитом может любой невакцинированный ребенок или взрослый. Наиболее восприимчивы к вирусу дети до пяти лет, поэтому первую прививку делают в первые месяцы жизни. Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни – вакцинация, поскольку специфического лечения от полиомиелита не существует.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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