“Опора”: Лагута остается кандидатом в нардепы. Уже в должности главы Херсонской ОГА он агитировал за своего конкурента от “Слуги народа”

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Лагуту новым главой Херсонской ОГА указом от 26 октября, он заменил на этом посту Козыря.

На следующий день Офис президента Украины (ОПУ) проинформировал, что Лагуту в качестве нового руководителя ОГА представил заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко. Вместе с ним приехал глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

Во время совместного брифинга Лагута поблагодарил Зеленского за должность, а Козыря – за реализацию президентских и правительственных программ в регионе.

“Поэтому я призвал всех избирателей и прошу 31 октября на довыборах в Верховную Раду по 184-му округу прийти и проголосовать за единого кандидата от партии “Слуга народа” Сергея Вячеславовича Козыря. Он не подведет. Он на своем уровне, я в своей новой должности будем служить Херсонщине, любить Херсонщину и все для нее делать”, – сказал Лагута.

Новоиспеченный глава ОГА уверен, что результат выборов на округе №184 известен.

“Народным депутатом будет Сергей Вячеславович Козырь”, – подчеркнул Лагута.

По словам Тимошенко, у партии, которую представляет Лагута, нет интереса идти по всей стране в Раду, а у партии “Слуга народа” – есть.

“Мы будем иметь хорошего депутата, представителя Херсонщины, и будем иметь хорошего руководителя области”, – отметил замглавы ОПУ.

https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/videos/4400128980042042/

Общественная сеть “Опора” обратила внимание, что о баллотировании Козыря и оценке его работы на должности главы Херсонской ОГА указано на сайте президента в новости о представлении Лагуты.

“В случае осуществления предвыборной агитации в рабочее время или при подтверждении информации, что организатором или соорганизатором мероприятия является ОГА или любой другой орган госвласти, орган местного самоуправления, в действиях Лагуты могут быть признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 212-10 КУоАП”, – подчеркнули в сети.

Кроме того, в “Опоре” напомнили, что Лагута остается кандидатом в нардепы, а “должностным лицам необходимо четко разграничить официальную и предвыборную активность”.

“Также недемократической практикой… может считаться выражение публичной поддержки кандидату со стороны представителей органов исполнительной власти. В противном случае это создает неконкурентные преимущества одному из кандидатов”, – резюмировали в общественной сети.

Контекст:

ЦИК назначил промежуточные выборы в Черкасской (округ №197) и Херсонской (округ №184) областях на 31 октября. Депутаты от этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям: Александр Скичко стал главой Черкасской облгосадминистрации, а Игорь Колыхаев – мэром Херсона.

Полномочия Скичко и Колыхаева Рада досрочно прекратила 30 марта.

ЦИК 1 октября завершил регистрацию кандидатов в двух округах. Всего зарегистрировано 45 кандидатов в нардепы (19 – в округе №184) – 31 человек выдвинут политическими партиями и 14 самовыдвиженцев. В ЦИК было подано 74 заявления о регистрации, на 29 из них комиссия ответила отказом.

Лагута родился в 1974 году в Бердянске Запорожской области. Заместителем председателя Херсонского облсовета был избран в декабре 2020 года. Козырь был главой Херсонской ОГА с марта 2021 года.

Козыря выдвинули кандидатом от партии “Слуга народа” в сентябре.

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