 

Отец Саакашвили – Гордону: Возмущен поведением грузинскиx властей в отношении вас – большого друга моего сына

27.10.2021, 22:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщил изданию “ГОРДОН” журналист, Николоз Саакашвили написал ему в Facebook. 

“Уважаемый господин Дмитрий Гордон, возмущен поведением грузинскиx властей в отношении вас – большого друга моего сына Миxаила Саакашвили. Уверен, скоро все образумится, а сегодняшний возмутительный инцидент не помешает дружбе между нашими народами”, – отметил отец экс-президента Грузии. 

Сегодня днем Гордон прибыл из Киева в Тбилиси, но его не пропустили на территорию страны. По словам журналиста, в аэропорту у него забрали документы и попросили подождать. Проверка продолжалась около часа, после чего журналисту объявили, что въезд в Грузию ему запрещен. Причин произошедшего ему не объяснили. 

По словам журналиста, он хотел встретиться с Саакашвили в тюрьме, о чем предупреждал МИД Украины.

“Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили… Грузинские власти боятся гласности, боятся моей встречи с Саакашвили (а я хотел с ним интервью сделать прямо в тюрьме). Это огромный международный скандал и позор для грузинских властей. Меня еще никогда ниоткуда не депортировали, тем более из братской Грузии, другом которой я являюсь очень много лет”, – сказал Гордон.

Кроме Гордона, в Грузию также не пустили главу офиса Саакашвили в Украине Марию Барабаш.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья. 

Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.09 / В СПЧ создадут рабочую группу по защите цифровых прав граждан

13.02 / В РФ выявили 14,8 тыс. новых случаев коронавируса

27.06 / Bloomberg – США и Германия намерены помочь Украине из-за «Северного потока — 2»

13.11 / Трамп запретил покупать ценные бумаги связанных с военными Китая компаний

03.11 / Канцлер Австрии уточнил число жертв теракта в Вене

22.07 / Лавров: Попытки НАТО испытывать нас на прочность будут продолжаться

08.02 / Цена на нефть марки Brent превысила $60 впервые с января 2020 года

01.02 / Проверки соблюдения комендантского часа ужесточили во Франции

23.11 / Состояние здоровья крымчанина Приходько критически ухудшилось, его удерживают в камере с крысами и тараканами – Денисова

11.04 / Компания BMW не будет выпускать пятидверный M4

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика