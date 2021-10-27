В Украине к отоплению подключены более 70% жилых домов

“В преддверии старта отопительного сезона техническая готовность зафиксирована как удовлетворительная. Уже есть области, которые дали тепло во все жилые дома. Хочу отметить Закарпатскую, Черниговскую и Тернопольскую области, где соответствующий показатель – 100%. В десяти регионах страны – в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Киевской Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях – этот показатель составляет более 90%”, – сказала она.

Хоцянивская также сообщила, что сейчас продолжается работа по урегулированию задолженности предприятий теплокоммунэнерго перед НАК “Нафтогаз України”.

Контекст:

29 сентября министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил о 99-процентной технической готовности к началу отопительного сезона.

Украинские власти заявляли, что Украина накопила достаточно газа для прохождения отопительного сезона. По состоянию на середину октября, по данным “Нафтогазу”, в хранилищах было почти 19 млрд м³ газа.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—