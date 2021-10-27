 

В Украине к отоплению подключены более 70% жилых домов

27.10.2021, 22:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В преддверии старта отопительного сезона техническая готовность зафиксирована как удовлетворительная. Уже есть области, которые дали тепло во все жилые дома. Хочу отметить Закарпатскую, Черниговскую и Тернопольскую области, где соответствующий показатель – 100%. В десяти регионах страны – в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Киевской Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях – этот показатель составляет более 90%”, – сказала она.

Хоцянивская также сообщила, что сейчас продолжается работа по урегулированию задолженности предприятий теплокоммунэнерго перед НАК “Нафтогаз України”.

Контекст:

29 сентября министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил о 99-процентной технической готовности к началу отопительного сезона.

Украинские власти заявляли, что Украина накопила достаточно газа для прохождения отопительного сезона. По состоянию на середину октября, по данным “Нафтогазу”, в хранилищах было почти 19 млрд м³ газа.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.08 / Искусственный интеллект начал сочинять тексты к песням

15.09 / Досье. Денис Пудрик – начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области

12.10 / МВД сообщило о нежелании Британии выдавать беглых растратчиков 14 млрд рублей

25.05 / Три человека из санкционного списка оспаривают решение СНБО в Окружном админсуде Киева

27.03 / Эксперт пояснил, кто злоупотребляет звонками со сбросом

01.07 / “Неужели все так плохо в шоубизе, что просят бабки у людей?”, “Наглый”. В сети отреагировали на просьбу Нагиева перевести денег на карту

23.05 / Определился победитель «Евровидения-2021»

08.12 / На Украине возник дефицит вакцин от гриппа

13.09 / В Украине COVID-19 болеет 650 военных

13.05 / Норвежцы запасаются йодом на случай ядерной угрозы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика