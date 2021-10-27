Не должно быть ни жира, ни сухости: как понять, что очищающее средство для кожи не подходит

Очищающее средство – это один из основных продуктов, который нельзя пропустить ни в одной программе ухода за кожей. Но как убедиться, что вы выбрали правильный? Об этом читайте далее в статье.

Наносите вы макияж или нет, вам необходимо очищающее средство, которое глубоко очищает кожу. В течение дня поры забиваются пылью, кожным салом и другими загрязнениями, которые могут вызвать угри или прыщи. Поэтому очищающее средство обязательно, если вы хотите иметь гладкую и чистую кожу.

Конечно, если вы уже пользуетесь каким-либо продуктом, то, вероятно, задаетесь вопросом, подходит ли он вам. Выбор подходящего очищающего средства может показаться простым. В конце концов, все они делают одно и то же, не так ли? Однако многие женщины используют неподходящее средство. Как его определить?

Далее мы рассмотрим 4 признака того, что вы используете неправильный продукт.

Вы чувствуете, как кожа “стягивается” после использования

Фактически ощущение сверхчистой кожи, которая, стягивается, является явным признаком того, что косметика, которую вы используете ежедневно, не подходит вам. Продукт удаляет необходимый кожный жир, делая вашу кожу склонной к сухости, появлению тонких линий и морщин. Поэтому его нужно менять.

Есть участки с очень сухой кожей или шелушение

Если со временем вы заметите, что на вашей коже есть очень сухие участки, а местами она даже трескается и шелушится, очень вероятно, что вы используете неподходящее очищающее средство. Данный продукт, к сожалению, чрезмерно сушит и разрушает естественный защитный барьер.

А что же выбрать в таком случае? Средства с керамидами или гиалуроновой кислотой, которые обеспечивают дополнительное увлажнение.

Вы чувствуете, что лицо все еще жирное после умывания

Вы нанесли нужное количество очищающего средства на лицо и помассировали его в течение 2-3 минут. После вы смыли продукт и вытерли кожу чистым полотенцем. Однако чувствуете, что лицо еще недостаточно чистое, кожный жир все еще есть в избытке.

Попробуйте использовать средство для комбинированной или жирной кожи, не содержащее лишних увлажняющих компонентов.

Вы всегда использовали одно и то же очищающее средство, независимо от сезона

Найдя подходящий товар, поменять его довольно сложно. В конце концов, зачем вам это нужно?

Ответ прост: внешние факторы меняются в течение года. Летом ваша кожа каждый день подвергается воздействию солнечных лучей. Затем осенью и зимой дует сильный ветер и температура значительно падает. При этом у вашей кожи будут разные потребности от сезона к сезону. Увлажняющее средства подходят для лета и осени, а для зимы – очищающие, так как в холодное время кожа подвергается воздействию низких температур.