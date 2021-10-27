Мнение: Строительство новой и лучшей Европы

Предложение вновь действительно с 1991-го года.

PS. По наводке Мирославы Бердник.

PS2. Несколько дурачков с криками "Почему вы не пишите про Байрактары, почему скрываете СТРАШНУЮ ПРАВДУ" отправлены на подвал. Для идиотов повторяю, материалы по Донбассу, в том числе и по БПЛА вчера и сегодня выходили в Телеграм. Телеграм находится здесь https://t.me/boris_rozhin Там также можно подписаться и читать посты, далеко не все из которых появляются в ЖЖ.

Там также можно завыть, забиться, захрипеть в комментариях по любому поводу, но помнить – в отличие от ЖЖ, в телеграме амнистии нет.

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