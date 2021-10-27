Реставрация павильона “Радиоэлектроника и связь” на ВДНХ завершится в 2022 году

За последнее десятилетие ВДНХ превратилась в один из главных музейных, развлекательных и спортивных общественных пространств страны. Масштабная реконструкция Выставки продолжается. Сейчас готовятся к открытию 10 обновленных исторических павильонов.

Работы в павильоне № 15 “Радиоэлектроника и связь”, начавшиеся в 2019 году, выполнены пока наполовину. После ремонта там будет музей Олимпийского комитета.

Здание построено почти 70 лет назад. За это время некоторые конструкции перестали быть прочными, испортилась внутренняя отделка, пострадал скульптурный декор фасада. Был необходим комплексный ремонт и кровле павильона.

Сейчас специалисты, используя архивные документы и фотографии, восстанавливают исторический облик здания, воссоздают утраченные элементы, реставрируют сохранившиеся. Например, в Вводном зале и в зале Сталинградской области они приводят в порядок искусственный мрамор колонн и порталов.

К сегодняшнему дню в павильоне очистили стены и поверхности лепного декора от многочисленных слоев краски, укрепили и восстановили конструктивные элементы главного фасада. Также реставраторы смонтировали четыре воссозданных горельефа и барельефы.

Поскольку появятся новые технические помещения в подвальном этаже, здесь специалисты усилили фундамент и укрепили грунт основания специальными сваями.

Построенный в 1954 году павильон сначала назывался “Поволжье”. Главной темой в его оформлении стала история городов, которые находятся у Волги. Однако в конце 1950-х павильон решили изменить. Тогда же он получил название “Радиоэлектроника и связь”.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что на ВДНХ отреставрировали павильон № 30 “Микробиологическая промышленность”. Был восстановлен и укреплен деревянный каркас здания, отреставрирован деревянный резной фронтон с изображением букетов, украшающим портик главного входа. Помещения оборудовали системами кондиционирования, вентиляции, отопления, канализации, водоснабжения. Теперь павильон можно эксплуатировать в любое время года, отмечал заммэра Москвы Петр Бирюков.