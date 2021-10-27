За год число политзаключенных в России выросло с 362 до 420 человек

«Сравнимо с тем, сколько было в позднем СССР».

Правозащитный центр «Мемориал»* в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий опубликовал обновленные списки политзаключенных. Об этом сообщается на сайте центра.

По данным на октябрь 2021 года, в этих списках перечислены имена 420 человек. При этом 360 из них лишены свободы по религиозным мотивам, 80 — по другим политическим причинам.

Год назад, в октябре 2020 года, в списках политзаключенных, составленных «Мемориалом», были имена 362 человек, из них 297 были лишены свободы в связи с реализацией права на свободу вероисповедания, остальные 65 — по прочим политическим мотивам. Список растет уже много лет, подчеркнули в центре.

Инфографика: «Мемориал»

«Реальное число политзаключенных и других лиц, лишённых свободы по политическим мотивам, несомненно, существенно выше», — отметили в «Мемориале».

«Сейчас в России число политзаключенных сравнимо с тем, сколько было в позднем СССР, пока Горбачев их не освободил»,

— отметил член совета ПЦ Сергей Давидис в комментарии «Медузе»**.

Больше всего выросло число лиц, лишенных свободы по религиозным мотивам из-за обвинений, связанных, в частности, с «Хизб ут-Тахрир»*** и «Свидетелями Иеговы»*** . Имена 110 человек пополнили этот список и лишь 67 человек вышли на свободу.

За год только 28 заключенных выбыли из списка преследуемых по политическим мотивам в связи с выходом на свободу. Имена 43 человек пополнили этот список.

Из них многие — фигуранты «санитарного дела» и «дворцового дела», большая часть задержанных в РФ беженцев из Беларуси. Политзаключенными, в частности, стали политики Алексей Навальный и Андрей Пивоваров, Алексей Ворсин и Андрей Боровиков.

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В список вошел и якутский шаман Александр Габышев. Лишены свободы также редакторы журнала DOXA Армен Арамян, Алла Гутникова, Владимир Метёлкин, Наталья Тышкевич. В связи с реализацией права на свободу слова лишены свободы Михаил Алферов в Кемерово, Павел Зеленский в Москве, а также братья Салех Магомадов и Исмаил Исаев, похищенный силовиками Салман Тепсуркаев — в Чечне, отметили в «Мемориале».

«Заложником за своего сына фактически стал пенсионер Юрий Жданов.

После тщательного анализа материалов уголовного дела и обстоятельств преследования мы признали политзаключённым Александра Шестуна», — отметили в ПЦ «Мемориал».

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Акция у Соловецкого камня пройдет в этом году в режиме онлайн

День памяти жертв политических репрессий проходит 30 октября. В этот день в 1990 году на Лубянской площади усилиями общества «Мемориал» был установлен Соловецкий камень — памятник жертвам политических репрессий в СССР. Узники лагерей начали отмечать День политзаключенного с 1974 года. С 1987-го День памяти жертв политических репрессий отмечали по всей стране.

С 29 октября 2007 года «Мемориал» ежегодно проводил акцию «Возвращение имен». Она обычно проходит неподалеку от главного здания ФСБ 29 октября, накануне Дня памяти жертв советских репрессий. К Соловецкому камню ежегодно приходят люди, которые зачитывают списки тех, кто был расстрелян в годы Большого террора (1937–1938). В прошлом году акция прошла онлайн. В 2021 году организаторы также отказался от проведения акции из-за коронавирусных ограничений.

*Внесен Минюстом РФ в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента**Внесена Минюстом РФ в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента***Террористическая организация, запрещена в РФ

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