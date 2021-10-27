 

Skoda опубликовала характеристики нового седана Skoda Slavia для рынка Индии

27.10.2021, 22:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Появились подробности о новом недорогом седане Skoda Slavia для индийского рынка.

Вместе с тем уже доступны характеристики данного автомобиля. Заявлено, что автомобиль обладает индивидуальными особенностями для местного рынка. Напомним, седан получил проверенную платформу MQB-A0-IN. Кроме того, в продажу выпустят версии с 1,0 и 1,5-литровыми бензиновыми моторами, однако их уровень мощности пока засекречен. Кроме того, на рынок выйдут комплектации с автоматической или роботизированной трансмиссией.

Кроме того, разработчики особое внимание уделили системам безопасности. В салоне применили камеру заднего вида, цифровую приборную панель и круиз-контроль. Официальная презентация бюджетного седана ожидается в первой половине 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.06 / Новые Apple iMac вышли с бракованными подставками

01.06 / В РФ будут производить смартфоны с отечественной операционной системой «Автора»

04.05 / Кусок металла весом в 21 тонну может упасть на густонаселенный район

28.12 / Назначения в 2020 году получили более 90 участников конкурса «Лидеры России»

24.06 / Жители “ДНР” с паспортами РФ будут голосовать по поправкам к Конституции в Ростовской области: их отвезут туда на автобусах

31.07 / Обвиненный в изнасиловании северокорейский перебежчик сбежал из Южной Кореи на родину

12.08 / Депрессия и тревожность приводят к увеличению объема мозга

11.12 / Джонсон отказался считать Британию и ЕС «близнецами»

20.01 / Экс-министр финансов Украины – экономика страны уверенно движется к дефолту

13.03 / Эксперт: При Коновалове Хакасия погрузилась в череду скандалов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика