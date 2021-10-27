Skoda опубликовала характеристики нового седана Skoda Slavia для рынка Индии

Появились подробности о новом недорогом седане Skoda Slavia для индийского рынка.

Вместе с тем уже доступны характеристики данного автомобиля. Заявлено, что автомобиль обладает индивидуальными особенностями для местного рынка. Напомним, седан получил проверенную платформу MQB-A0-IN. Кроме того, в продажу выпустят версии с 1,0 и 1,5-литровыми бензиновыми моторами, однако их уровень мощности пока засекречен. Кроме того, на рынок выйдут комплектации с автоматической или роботизированной трансмиссией.

Кроме того, разработчики особое внимание уделили системам безопасности. В салоне применили камеру заднего вида, цифровую приборную панель и круиз-контроль. Официальная презентация бюджетного седана ожидается в первой половине 2022 года.