 

Внедорожник Ford Kuga Facelift 2023 года засветился с обновленными фарами и решеткой радиатора

27.10.2021, 22:12, Новости дня
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Фотошпионы запечатлели тестовые испытания обновленного внедорожника Ford Kuga.

Данный автомобиль до сих пор сохраняет плотный защитный камуфляж. Официальная презентация модели состоится в следующем году. Кроме того, разработчики существенно модернизировали переднюю часть кузова, где установили стильную решетку радиатора, видоизмененную оптику, а также обновленный логотип марки. В целом, внедорожник Ford Kuga стал более агрессивным по внешнему виду. Обновление прослеживается в капоте и бампере.

Кроме того, новинка имеет модернизированную приборную панель. В продажу выпустят версии с электрическими установками, гибридными системами. Приобрести обновленный внедорожник Ford Kuga станет возможным уже в 2023 году, однако точные характеристики пока не раскрыты производителем.



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