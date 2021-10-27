Внедорожник Ford Kuga Facelift 2023 года засветился с обновленными фарами и решеткой радиатора

Фотошпионы запечатлели тестовые испытания обновленного внедорожника Ford Kuga.

Данный автомобиль до сих пор сохраняет плотный защитный камуфляж. Официальная презентация модели состоится в следующем году. Кроме того, разработчики существенно модернизировали переднюю часть кузова, где установили стильную решетку радиатора, видоизмененную оптику, а также обновленный логотип марки. В целом, внедорожник Ford Kuga стал более агрессивным по внешнему виду. Обновление прослеживается в капоте и бампере.

Кроме того, новинка имеет модернизированную приборную панель. В продажу выпустят версии с электрическими установками, гибридными системами. Приобрести обновленный внедорожник Ford Kuga станет возможным уже в 2023 году, однако точные характеристики пока не раскрыты производителем.