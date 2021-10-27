 

Специалисты «Информационной культуры» просят проверить государственное и муниципальное ПО

27.10.2021, 22:12, Новости дня
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Представители общественной организации «Информационная культура» просят госрегуляторов постоянно, минимум раз в квартал, проверять компьютерные и мобильные приложения, которые используются в государственных и муниципальных органах власти.

По словам экспертов, на сегодня 88% госприложений плохо хранят личные данные граждан, в результате чего они легко могут стать добычей третьих лиц. Однако граждане очень часто просто вынуждены доверять им конфиденциальную информацию.

Последнее исследование, проведенное специалистами организации, показало, что все до единого из 44 приложений, запущенных в госорганах и муниципальных службах и попавших в выборку для изучения, используют потенциально опасные разрешения.



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