Эксперт: Для РФ и Норвегии неприемлем запрет на добычу углеводородов в Арктике

«Смысл запрета, который навязывает Евросоюз, состоит в том чтобы углеводороды стали дефицитным, а значит дорогим товаром, а возобновляемая, «зеленая» энергетика – более конкурентноспособной», – отметил эксперт Игорь Юшков, комментируя призыв Еврокомиссии запретить разработку месторождений в Арктике, против чего выступили РФ и Норвегия.

«Для РФ важна добыча углеводородов в Арктике, особенно газа. У нас почти весь газ добывается в арктическом регионе – не на шельфе морей, а на суше. Основная добыча ведется на крупнейших месторождениях Ямальского полуострова. А Европа призывает запретить не только добычу нефти и угля, дальше пойдет и газовая тематика», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Основные объемы российского газа дает Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение – крупнейшее месторождение Ямала, напомнил эксперт. Кроме того, «Новатэк» развивает на том же полуострове крупнейший в стране проект по сжижению газа. «Поэтому для нас неприемлема постановка вопроса, что кто-то запретит нам вести добычу в Арктике», – подчеркнул Юшков.

По мнению аналитика, смысл запрета, который навязывает Евросоюз, состоит в том чтобы углеводороды стали дефицитным, а значит дорогим товаром, а возобновляемая, «зеленая» энергетика – более конкурентноспособной по сравнению с дорогими углеводородами. «Если добровольный отказ от углеводородов сложен, то можно сделать их настолько неприемлемыми по ценам, чтобы такой переход легче воспринимался потребителями», – отметил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Юшков подчеркивает, что подобный запрет также неприемлем для Норвегии. «Нет никаких лишних оснований для того, чтобы Евросоюз указывал кому-либо, что ему делать в своей части Арктики. Если это территория твоего государства по международным нормам, то ты волен разрабатывать там все, что хочешь», – заверил эксперт.

Логика ЕС, добавляет Юшков, лукавая, но таким образом европейцы поддерживают зеленую и, как стало принято говорить в последнее время, климатическую повестку. В частности, европейцы заявляют, что в Арктике, по данным климатологов, температурные изменения происходят якобы в два раза быстрее, чем на остальной территории.

«Европейцы просто обосновывают свои претензии. Но переход от угля к газу уже дает существенное снижение выбросов в окружающую среду парниковых газов. В РФ появляются проекты по улавливанию CO2 при производстве чего-либо или закачке их в пласт при добыче в том числе в Арктике», – подытожил Юшков.

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что солидарен с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, который ранее раскритиковал призыв Еврокомиссии (ЕК) запретить разработку новых нефтегазовых и угольных месторождений в Арктике.

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниус Синкявичюс ранее заявил: в соответствии со стратегией Евросоюза для Арктики, уголь, нефть и газ «должны оставаться под землей в Арктике», и потому ЕК выступает «за глобальный мораторий на их добычу».

Премьер-министр Норвегии (не входящей в Евросоюз) в опубликованном в понедельник интервью Financial Times подчеркнул, что запрет, к которому призывает ЕК, ударил бы по интересам скандинавской страны.

В прошлый четверг президент Владимир Путин назвал покушением попытки ряда стран ограничить суверенитет РФ в Арктике. В Совбезе России подчеркнули: попытки зарубежных стран, прикрываясь защитой окружающей среды, ограничить работу РФ в Арктике объясняются борьбой за доступ к природным ресурсам и желанием установить контроль над стратегическими коммуникациями.

Добавим, что в октябре прошлого года президент Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. В июле премьер-министр Михаил Мишустин поручил усилить поиск и разведку новых крупных месторождений полезных ископаемых в малоизученных регионах Арктики и на шельфе морей Северного Ледовитого океана.