Грызлов указал на полную ответственность Киева за обострение в Донбассе

Украинские власти пытаются спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий, сообщил полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

Грызлов подчеркнул, что «вся ответственность за обострение ситуации на Донбассе лежит на украинской стороне», передает РИА «Новости».

Напомним, вооруженные силы Украины захватили в Донбассе село Старомарьевка, а также применили в Донбассе турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Кроме того, обстрелам подверглись Донецк и Горловка.