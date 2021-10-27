CGTN – Пекин отрапортовал о готовности к зимней Олимпиаде — 2022

Организаторы зимней Олимпиады 2022 года в Пекине сообщили о готовности к проведению соревнований: завершена работа над основными объектами и инфраструктурой, передаёт CGTN. Одной из главных задач остаётся обеспечение безопасности в условиях пандемии — для этого на Играх будет действовать система «замкнутого кольца», которая отделит спортсменов от местного населения.

ЦУЙ ХУЭЙАО, корреспондент CGTN: Главный сигнал от официальных лиц сегодня — Пекин готов к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2022 года. Как обещают власти, соревнования будут простым, безопасным и первоклассным мероприятием.

Если говорить о том, как идёт подготовка, то основное внимание сейчас сосредоточено на инфраструктуре. По словам официальных лиц, на сегодня строительство 12 олимпийских объектов, где будут проходить соревнования, уже завершилось. Также закончена работа над всеми тремя Олимпийскими деревнями и главным медиацентром, и основные транспортные линии, такие как высокоскоростная железная дорога, соединяющая Пекин и Чжанцзякоу, который станет одним из городов, где будет проходить Олимпиада, уже введены в экспулатацию.

В плане сферы услуг почти сто отелей получили одобрение от организаторов и сейчас уже доступны для бронирования. Что касается питания, меню блюд, которые всем так не терпится попробовать, уже были составлены, причём таким образом, чтобы учесть пищевые предпочтения разных людей. В период соревнований более 40 медицинских учреждений будут предоставлять свои услуги.

Не будем забывать и о волонтёрах. Они сейчас проходят завершающие этапы подготовки. Многие уже принимали участие в мероприятиях, проводившихся для проверки готовности олимпийских объектов, включая Кубок мира по шорт-треку в конькобежном спорте, который завершился на минувших выходных. С настоящего времени по декабрь в Китае будет проведено ещё десять тестовых мероприятий. В них, по оценкам, примут участие более двух тысяч зарубежных спортсменов и официальных лиц, которые для этого прилетят в КНР. Эти мероприятия станут для организаторов последней возможностью, чтобы усовершенствовать процесс подготовки.

Конечно, COVID-19 по-прежнему остаётся предметом серьёзных опасений в Китае. Как Пекин планирует разбираться с этой проблемой?

ЦУЙ ХУЭЙАО: Организаторы утверждают, что вспышка COVID-19 — самая большая проблема в проведении зимних Олимпийских и Паралимпийских игр. Так, например, учёные неоднократно говорили, что коронавирус, вероятно, распространяется быстрее при холодных температурах. Поэтому эпидемиологический контроль и предотвращение распространения заболевания — наиболее важная задача, которая лежит на плечах организаторов.

В понедельник Пекин опубликовал программу, детально описывающую меры безопасности, которые будут реализовываться во время Олимпиады. Среди них — обязательные прививки как минимум за 14 дней до отбытия в Китай и осуществление системы «замкнутого кольца», которая будет отделять спортсменов от местных жителей. Давайте послушаем.

ЧЖАН ЦЗЯНЬДУН, вице-председатель оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине, заместитель мэра Пекина: Поддержание замкнутой системы — основополагающая часть нашей политики. В рамках «кольца» мы будем использовать специально отведённые транспортные средства, чтобы в рамках трёх кластеров развозить людей между местами проведения соревнований, зонами и их жильём.

ЦУЙ ХУЭЙАО: Эти протоколы уже используются в ходе тестовых мероприятий. И сегодня официальные лица заверяют спортсменов, что даже в пределах «кольца» им удастся хорошо провести время и погрузиться в атмосферу Олимпиады. Кофейни, тренажёрные залы, сувенирные магазины и рестораны — все подобные заведения будут работать в рамках замкнутой системы, чтобы обеспечить участникам соревнований приятное времяпрепровождение.

Между тем, людям, нарушающим правила, будут грозить предупреждения и даже дисквалификация. Всё будет очень серьёзно.

Дата выхода в эфир 27 октября 2021 года.