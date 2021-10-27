Bild – как у Путина и Байдена — «сейф на колёсах» будущего канцлера Германии защитит даже от химатаки

Будущий служебный автомобиль нового канцлера Германии вполне мог бы посоперничать с «президентомобилями» глав РФ и США, пишет Bild. Лимузин S-класса S680 Guard — самая мощная и безопасная машина, которую когда-либо создавала компания Mercedes. Она может выдержать сотни выстрелов из автоматической винтовки, подрыв мины и даже химическую атаку, рассказывает немецкий таблоид.



Reuters

В начале октября Mercedes представил новую модель бронированного лимузина S-класса S680 Guard («Защитник»), который станет служебным автомобилем будущего канцлера Германии, пишет Bild. Внешне и внутри салона машина выглядит роскошно. И к тому же это самое мощное и безопасное транспортное средство, которое когда-либо создавала немецкая компания.

«Под своим капотом она скрывает удивительные возможности», — продолжает таблоид. В движение её приводят 12 цилиндров с 680 лошадиными силами. Но из-за тяжёлой брони автомобиль сможет разгоняться «только» до 190 км/ч. Впрочем, эта машина и не создана для побегов, как заявил руководитель отдела разработки Mercedes Андреас Зиган: «В опасной ситуации важно пережить первые 30 секунд и оставаться всё это время на ходу». После этого угрозу должны будут устранить полиция и телохранители.

В эти первые 30 секунд будущий «шольцмобиль» (по фамилии возможного будущего канцлера ФРГ Олафа Шольца. — ИноТВ) будет практически неуязвим, пишет Bild. Лимузин способен выдержать сотни выстрелов из автоматической винтовки. У него бронированы не только двери и мотор, но и окна, а также шины. К тому же броня обеспечивает круговую защиту от мин.

И это не всё, продолжает издание. Guard может защитить своих пассажиров даже от атаки с использованием слезоточивого газа или отравляющих веществ. Если машина распознала химатаку, то в салон под чуть завышенным давлением закачивается кислород, чтобы ядовитый газ не проник внутрь и можно было спокойно дышать.

Но за такой уровень безопасности придётся раскошелиться. S680 обойдётся покупателю в €550 000, но за эти деньги он получит лучший автомобиль Mercedes ручной сборки. Ведь вместо обычных для машин S-класса полутора дней эксперты трудятся над его сборкой 50 дней, чтобы защитить его от всех возможных угроз.

Этот лимузин вполне может соперничать с другими «президентомобилями», например Aurus Senat главы Кремля Владимира Путина или Beast главы Белого дома Джо Байдена. Но в то время как эти машины созданы специально для самых могущественных мужчин на земле, Mercedes собирается выпускать свой «сейф на колёсах» серийно. Каждый год компания будет производить по 400 экземпляров.