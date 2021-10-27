В МИД РФ заявили, что решение суда по скифскому золоту ставит под угрозу сотрудничество между музеями России и Нидерландов

“До последнего надеялись, что хотя бы сфера культуры останется вне политики. Однако с участием Украины в споре в качестве третьей стороны и музейные обмены стали ареной политического противостояния”, – сказала она.

По словам Захаровой, “руководствуясь исключительно политическими мотивами”, судьи “полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что скифское золото является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова”, где были обнаружены артефакты.

“Вердикт Апелляционного суда Амстердама создает крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами разных стран и ставит под вопрос дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в том числе между Россией и Нидерландами. Прискорбно”, – заявила она.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В начале 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме проходила выставка “Крым: золото и тайны Черного моря”. Экспонаты для нее предоставили киевский и крымский музеи.

После аннексии Крыма в 2014 году свои права на экспонаты коллекции скифского золота заявили и Киев, и подконтрольные Москве “власти” Крыма.

В сентябре 2014 года в Украину вернулись 19 экспонатов выставки – та часть коллекции, которая до экспозиции хранилась в Музее исторических драгоценностей в Киеве, остальные 565 предметов остались в Нидерландах. Их амстердамский музей решил не передавать Украине до решения суда или соглашения между сторонами.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине скифское золото и обязал украинскую сторону выплатить Музею Алларда Пирсона за хранение артефактов €111 тыс.

Представители крымских музеев заявили, что “разочарованы и шокированы” исходом дела, и обжаловали решение.

26 октября 2021 года Апелляционный суд решил, что музей должен передать экспонаты Украине. В тексте решения говорится, что скифское золото может считаться наследием Крыма, так как происходит оттуда, но при этом оно является частью культурного наследия Украинского государства.

После возвращения в Украину коллекция скифского золота до деоккупации Крыма будет храниться в Национальном музее истории Украины, сообщили в Минкульте.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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