Вода и книга: дерматологи советуют всегда иметь 4 предмета на прикроватной тумбочке

Влияет ли то, что лежит у вас на тумбочке у кровати, на внешний вид вашей кожи? Да. Далее мы подробно об этом расскажем. Вам, вероятно, интересно, как предметы рядом с кроватью влияют на внешний вид вашей кожи. Что ж, они имеют прямое отношение к вашему досугу по вечерам. Поэтому важно знать, что всегда должно быть на прикроватной тумбочке. Специалисты выделили 4 предмета первой необходимости.

Стакан или бутылка воды

Вы, наверное, ожидали, что в этом списке будет много кремов и лосьонов для тела. Дерматологи говорят, что было бы хорошо привыкнуть постоянно держать стакан (или даже бутылку) воды на прикроватной тумбочке.

Таким образом вы будете наполнять водой организм прямо перед сном. А это очень важно, ведь ночью он может обезвоживаться, а утром вы просыпаетесь с ощущением сухости во рту и жаждой. Теперь же сразу после пробуждения вы можете выпить воды. При этом вам не нужно будет даже вставать с кровати, ведь стакан с жидкостью находится на прикроватной тумбочке.

Сделав этот ритуал постоянным, вы заметите, что ваша кожа станет более эластичной и увлажненной.

Маска для губ

Если кожу постоянно балуют всевозможными средствами для ухода, то губы часто остаются без внимания. Хотя именно эта область намного нежнее, чем любые другие участки. Следовательно, за губами тоже нужно тщательно ухаживать. Причем делать это необходимо регулярно, независимо от времени года.

Держите на прикроватной тумбочке специальную маску для губ. Таким образом, вы никогда не забудете нанести ее, чтобы глубоко увлажнить кожу и залечить трещинки. Вы также можете выбрать средство с нежным скрабирующим эффектом для периодического удаления мертвых клеток.

Увлажняющий крем

Конечно, увлажняющий крем не мог отсутствовать в списке. Выберите продукт интенсивного увлажнения для таких областей, как пятки, локти, ступни и руки. Кроме того, не помешает положить средство на прикроватную тумбочку. Тогда вы сможете нанести его на кожу даже в такие моменты, когда слишком устали.

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Увлекательная книга

Чтение автоматически не улучшает внешний вид вашей кожи. Однако интересная книга, которую вы держите под рукой, когда ложитесь под одеяло, побудит вас отложить телефон в сторону и заменить синий экран на спокойное чтение, которое поможет быстрее заснуть и лучше отдохнуть.

А достаточное количество сна способствует регенерации клеток. Это значит, что ваша кожа станет более упругой, эластичной, а темные круги и мешки под глазами останутся просто воспоминанием.